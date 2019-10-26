提前夺下暴力伤医的刀子

10月22日，甘肃省人民医院一名女医生在医院遇刺身亡，犯罪嫌疑人曾在该院就诊，遇害女医生为其主治医师。消息传出，舆论震惊，痛惜女医生的不幸遭遇，也对暴力伤医极为愤慨。

令人叹息的是，近年来，南京社区医院、天津中医药大学第一附属医院、四川大学华西医院、温岭市第一人民医院等，都有医生遭受患者袭击身亡的惨痛案例；仅去年，就有北大医院恶性伤医、武汉中南医院医生被刺等十多起案件。

每一起暴力伤医事件的发生，都让全社会的目光再一次聚焦保护医护人员权益这个老问题。医患双方原本共同面对的“敌人”是疾病，患者哪能与医生为敌？无视医生生命，也是对自己生命不负责任。如果医院的安全环境得不到有力保障、自身安全得不到保护，医生又怎么可能安心为患者看病？

客观来说，不排除某些医生医术有待提升、医德有待提高，产生医疗纠纷也是难免的事。但综合历年来的暴力伤医案，患者对于“看病”这个概念的理解有偏颇，是事发的重要诱因。并不是所有疾病都能百分百治愈，很多疾病的治愈程度也有不同理解。如果对医生治疗过程及疗效产生疑问，最理智的做法，是和主治医师深入沟通。即便认定医生误诊，要么向医院投诉，要么诉诸法律，哪能自行裁决并付诸暴力？

眼下，很多地方引入第三方调节医疗纠纷，不失为一个有益的尝试。备受关注的《医疗纠纷预防和处理条例》去年也已经实施，医疗纠纷有了依法依规的指引，更在一些环节上做到了防患于未然。有了法律法规撑腰，越来越多的医院摆脱了早先一味息事宁人的姑息做法，采取主动干预、及时处理、积极跟进的措施，平时主动保护员工，出了事也能做到及时发声、表明立场。

保护手术刀，就要提前夺下暴力伤医的刀子。长远来看，一方面要加紧调整现有的医疗制度，让更多的资源下沉到更广泛的地区，缓解看病难的问题；另一方面，也要加强对民众医学素养的教育，让更多的人知道手到病除其实很难。病，不是花了钱就肯定且必须能治好。而生命，则需要一视同仁地敬畏和尊重。当然，针对每一起暴力伤医案，必须零容忍，以严惩达到震慑的作用。