北京:血液中心展示无偿献血流程

昨天，市民代表在北京市红十字血液中心了解无偿献血流程。本报记者 方非摄

参观最新投用的高科技移动单采献血车，体验血液的采集、检测、制备、储存各个环节……昨天，市卫健委在市红十字血液中心举办了一场“初心·同行”系列政务开放日活动，近50位社区居民、无偿献血志愿者、市政协委员等走进血液中心，深入了解无偿献血。

9时许，在市红十字血液中心一层采血大厅，十几位无偿献血者正在排队进行献血前的身份登记核查，接着又前往体检区接受血压、脉搏检测。在血液初筛环节，献血者陈先生撸起袖子，工作人员为他抽取了几毫升静脉血，开始进行血型、血比重、肝功能、乙肝表面抗原等快速检测。

初筛合格后，献血者会进入采血区，开始献血。“快检能确定血液完全没有问题吗？”参观时，一位市民问。“采集完的血液很快要开始分离制备，每份血液都会留取两管样本，在化验室内进行丙肝、艾滋病、梅毒和核酸病毒等检测，以便拦截不合格血液。”血液中心工作人员介绍说，“只有各项检验全部合格的血液，才会进入供血科，进行储备。”

中心全新引进的一款双滑移大容量的单采车受到关注。这辆看似普通的大客车内藏一个滑移舱，触动按钮，车厢便可向两侧滑动，增加一个12平方米的空间。车上配备有8台进口采血设备。车上的自供电系统、木地板地暖、净化空调立体通风、饮用水供应、食品加热冷藏等功能更是一应俱全。在这里，献血者可以享受到超豪华配置的献血体验。

“2018年北京市自愿无偿献血率比上一年净增13.1%，增速和公民无偿献血率均居全国首位。”市红十字血液中心相关负责人介绍，近两年来，本市新增和恢复升级改造26个街头献血点，总数达到了67个。