“目”浴阳光 心明眼亮校园行

根据教育部基础教育质量监测中心最新发布的《中国义务教育质量监测报告》显示，我国四年级、八年级学生视力不良检出率分别为36.5%、65.3%，而我国高中生和大学生的近视患病率都超过了70%，而且还在逐年增加。我国学生近视呈现高发、低龄化趋势，严重影响青少年的身心健康。

据了解，2019年4月3日起，“杭州市少年儿童爱眼护眼三年行动计划”正式启动，为积极推进杭州市少年儿童爱眼护眼近视防治科普工作，全市各部门办公室联合眼科专家及爱眼护眼志愿者服务团队积极开展科普讲座，将更多的健康知识尽早地能够普及给更多的孩子。

近日，为积极推进杭州市少年儿童爱眼护眼近视防治科普工作，珍视明志愿服务队携手专家讲师团，温州医科大学附属眼视光医院眼科专家蔡伟军医师，在杭州市少工委办公室的协调下，来到杭州市拱宸桥小学（左岸校区）开展爱眼护眼科普讲座。蔡伟军医生为三年级全体学生进行了“爱眼护眼 科学近视防控”的教育科普，加强学生爱眼意识，普及爱眼护眼近视防控等方面的基本知识。

蔡伟军用大量图片直观地让小朋友感受到了近视的危害，并且深入浅出地讲解了近视的成因和预防措施以及户外运动的重要性，并指导学生们在用眼疲劳时要学会眺望远方，学会做眼保健操，这样才能让眼睛得到充分的休息。同时叮嘱学生们要适当的增加户外活动，注意用眼卫生，不长时间玩电脑、看电视，同时，还要注意看书写字的正确姿势等。

防控近视，首先要矫正“短视”。这不仅仅是一个教育问题，也是一个卫生问题，更是一个社会问题。只有政府、学校、医疗卫生机构、家庭等共同努力，才能取得良好的防控效果。珍视明作为“杭州市少年儿童爱眼护眼志愿服务队”中的一员，从启动以来一直积极参与。