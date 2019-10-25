业内人士共话“无边界医疗” 用大数据为医患提供高品质服务

10月24日至25日，由医疗信息技术平台提供商InterSystems主办，中国医院协会信息管理专业委员会(CHIMA)支持的2019 InterSystems中国医疗信息化峰会在北京召开。本次峰会以“极速·无限”为主题，旨在探索在云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术的发展下，加速医疗机构和合作伙伴成功的最快路径。

中国医院协会信息管理专业委员会主任委员王才有担任本届峰会主持人

中国医院协会信息管理专业委员会主任委员王才有，国家卫生健康委规划司大数据办调研员、研究员、医学博士沈剑峰，InterSystems 战略规划副总裁Paul Grabscheid，浪潮集团副总裁高传贵，InterSystems亚太区总经理卢侠亮（Luciano Brustia），北京友谊医院信息中心主任王力华等人共同出席了本次峰会。

InterSystems亚太区总经理卢侠亮（Luciano Brustia）致开幕词

InterSystems 亚太区总经理卢侠亮在致开幕辞时表示：“ 为了健康，每个人都需要高品质的医疗服务。我们希望，InterSystems的技术可以让数据动起来，从而帮助我们的合作伙伴和医疗机构，用最快的速度，实现无边界医疗，让每个人都有机会享受到高品质医疗服务。”

国家卫生健康委规划司大数据办调研员、研究员、医学博士沈剑峰在会上发表题为“现代医院信息化建设策略与实践”的演讲时谈到：“当前，医院信息化建设越来越重要。互联网、云计算、人工智能、大数据、5G等新技术为我们提供了充分的技术支撑，而行业本身系统的模块化、医疗服务的智慧化、应用的移动化对行业整体应用感受有了很大的提升。全国医院发展从标准、从功能技术、数据上报到建设标准、应用评价，完成基本的框架体系以后，未来的中国需要在临床专科应用、数据治理、医学人文支持、系统云化、移动应用等方面不断地深化，让医院变得更有人情味，让系统更好的支撑，让患者拥有更好的就医体验。”

据了解，在本次为期一天半的峰会中，InterSystems通过主论坛“成就无边界医疗”和两个分论坛“成就超高速开发”、“成就高品质医疗”全面解读了InterSystems对中国医疗信息化建设的愿景，并希望同中国的合作伙伴及医疗机构一道，有效加快健康中国发展战略的实施。

InterSystems 战略规划副总裁Paul Grabscheid 发表主题演讲

InterSystems战略规划副总裁Paul Grabscheid在演讲中指出：“随着人工智能、机器学习等新技术的不断发展，我们使用数据的方式已经改变，思考数据的方式也在不断进化。数据的互联互通与互操作性正在推动新一代应用性程序的创建，进而改变数据的使用方法。数据的真正力量在于教育、分析预测和帮助人们通过数据挖掘更大价值的能力，越来越多的人认识到数据在医疗设备中的重要性，并利用这些数据来做从预测到优化其使用的一切事情。作为身处医疗行业中的我们更要借数据之力，服务患者，帮助患者。”

如何通过技术创新和模式创新，有效驱动医疗健康数据的共享与价值挖掘，成为当前医疗信息化的主要目标之一。而区域（省级、地市级）健康医疗大数据中心的建设，有助于在区域范围内链接融合各类健康医疗服务系统，实现各类健康医疗数据互通共享，可谓益处颇多。对此，刚与InterSystems签署合作协议的浪潮集团副总裁高传贵表示：“浪潮集团近年来全力转型 ‘云+数+AI’的新型互联网公司公司，依托领先的政务云和大数据技术和行业经验优势，快速发展健康医疗大数据服务，致力于成为中国领先的平台服务运营商。通过与政府深度合作，正助力山东济南、天津、内蒙古等省市建设健康医疗大数据平台，在政府授权下持续汇聚区域数据，破除信息壁垒，推进各类数据资源的融合与共享。在保证数据安全个人隐私和合规前提下，与各类生态伙伴一起发展大数据和人工智能服务，释放数据价值，以‘平台+生态’模式面向政府、居民、企业、医疗机构等领域提供新型互联网医养健康服务和数据平台增值服务，形成可持续发展平台服务运营模式。”

此外，北京友谊医院信息中心主任王力华、宝石花医疗集团高亚君等专家，也分别从统一信息架构、数据价值的实现等角度发表了演讲，与在场嘉宾就医疗领域现状、面临的机遇与挑战、数字化建设等热点议题展开了分享与讨论。