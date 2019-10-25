应对疼痛 两种误区要避免

医学指导/南方医科大学珠江医院麻醉科主任张鸿飞教授

颈椎痛、腰痛、头痛、手腕痛……这些常见的疼痛，想必大家都经历过，有的人甚至习以为常，不当回事儿，要么忍忍算了，要么止痛药随手就来。其实，这都是错的。对于疼痛，很多人还存在各种认知误区，记者请来南方医科大学珠江医院麻醉科主任张鸿飞教授来教大家科学认识和防治疼痛。

误区1：

痛，忍忍就过去了？

据权威统计数据显示，在欧美，35%的人患有慢性疼痛，而我国对比这一数字只高不低；世界上每天有约550万人忍受疼痛的折磨，而中国城市居民中，大约57%的人经历过不同程度的疼痛。

疼痛的部位、来源纷繁复杂，程度轻重不一，不少人认为，一般能承受的疼痛，忍忍问题不大。张鸿飞提醒，这种观念是非常错误的，疼痛对人体带来的负面影响是难以估量的。比如导致机体心血管系统、消化系统、呼吸系统、内分泌系统甚至泌尿系统等功能失调，免疫力低下，进而诱发各种并发症，常常伴随植物神经功能的紊乱。

此外，长期反复的疼痛发作，还可能使患者出现睡眠紊乱、食欲缺乏，引起不同程度的精神恐惧、惊慌、抑郁、焦虑、悲伤等不良情绪，给患者及其家庭带来极大的痛苦。

误区2：

好痛，止痛药来一片？

和上文的“忍者”相反，有的人一痛，就喜欢自己去药店买止痛药吃。一片药下去，马上“满血复活”。其实，这种行为也存在很大的问题。

曾有一位65岁的关节炎患者让张鸿飞至今印象深刻。因为长期肩关节和膝关节疼痛，患者习惯了自己去药店买止痛药吃，从一天1片，到后来一天3次、一次2片。直到某天吃完止痛药后半小时，突发剧烈腹痛。前往医院才发现，原来是长期服用止痛药导致了胃穿孔，需要手术，否则导致感染性休克，可能危及生命。

止痛药大体上可分为两类，一类是非甾体类抗炎药，属于非处方药，一般药店都能买到，如常见的阿司匹林、布洛芬等，可以快速缓解疼痛。另一类是中枢性的镇痛药，如吗啡、杜冷丁等，为限制用药，具有一定的成瘾性，只能在特殊的情况下使用。

张鸿飞表示，一方面，不同的止痛药治疗的范围是不一样的，自己乱吃可能会延误病情；另一方面，长期服用止痛药，可能影响胃肠道功能，导致消化道溃疡、胃出血，还会造成肝脏、肾脏功能的损伤，增加患心脑血管疾病的风险。

头痛医头脚痛医脚？

疼痛门诊方法多

因反复疼痛前往医院就诊，但却不知道具体应该挂哪个科的号？疼痛门诊了解一下！如今很多综合性三甲医院都已经开设了专门的“疼痛门诊”。如果你遭遇“不明来路”的疼痛，也不用担心找错专科了。

张鸿飞介绍，疼痛门诊涉及临床多个专科，专业范围相对广泛：一些急、慢性疼痛疾病，如颈椎及腰椎间盘突出症、三叉神经痛、带状疱疹后神经痛、癌性疼痛、网球肘、肩周炎、慢性软组织痛、慢性腰腿痛等；此外，一些非痛性疾病，如多汗症、雷诺综合征、突发耳鸣、动脉硬化闭塞症、糖尿病性坏疽等治疗棘手的顽固性疾病也可以前往疼痛门诊就诊。

除了开刀与药物治疗，很多医院的疼痛门诊还能提供微创的“绿色疗法”，如痛点注射、神经阻滞、内热针、射频、脊髓电刺激等，帮助缓解疼痛，患者的痛苦也比较小。

外周神经、神经节阻滞术：在外周神经、神经节注射局部麻醉药，阻滞其冲动传导，使所支配的区域产生镇痛作用。如门诊常用的星状神经节阻滞，适用于头面、胸背部及上肢带状疱疹、幻肢痛、偏头痛等。

软组织内热针治疗：通过热效应使软组织炎症细胞进一步激活，加快组织修复，促进炎症消退，明显改善疼痛。软组织痛主要包括肌筋膜疼痛综合征、纤维肌痛症，以及其他退行性病变导致的周围软组织疼痛，如颈椎病、腰椎病、膝关节骨性关节炎等。

脊髓电刺激系统植入术：抑制中枢系统对疼痛信号的接收，同时抑制外周向中枢的疼痛信号传递。治疗适应证较为广泛，主要包括保守治疗无效的腰背部手术后疼痛综合征、复杂性区域疼痛综合征、周围神经病理性疼痛、幻肢痛、残肢痛等。（全媒体记者周洁莹 通讯员伍晓丹）