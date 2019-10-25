@新手爸妈，让宝宝远离鹅口疮
近日，一对年轻夫妇抱着出生仅20天的宝宝焦急地来到长沙市第一医院儿科急诊，宝妈说，宝宝哭闹不止、不肯吃东西已经大半天了，不知为何。经详细检查，医生发现宝宝口腔内有很多白色斑块，原来宝宝患上了鹅口疮。医生给宝宝局部用药几次后，宝宝很快恢复了食欲，口中的白膜也已消失。
该院儿科主任、主任医师王香云介绍，鹅口疮是由白色念珠菌感染所致的口腔黏膜炎症，多见于新生儿和婴幼儿。新生儿多由于出生时接触母亲阴道的真菌而感染，或乳具消毒不严、哺乳妈妈乳头不洁、喂奶者手污染而感染；或是因为接触污染念珠菌的食物、玩具、衣物等，特别是家人有真菌感染者；母亲产前使用过抗生素而出生的新生儿也易患鹅口疮；还有早产儿、存在某些先天性疾病的患儿、长期使用广谱抗生素或激素的婴幼儿，由于破坏了原有的口腔菌群平衡，易感染鹅口疮。
鹅口疮的预防很重要，王香云提醒，第一，宝妈哺乳前需清洗双手，并用干净毛巾擦拭乳头；牛奶喂养的宝宝，喂奶者要保持手卫生，使用肥皂或洗手液洗手，同时保证乳具的清洁和消毒。第二，孕妈及宝宝尽可能减少或避免广谱抗生素、激素及免疫抑制剂的使用。第三，避免接触念珠菌污染的玩具及衣物。（全媒体记者 杨蔚然 通讯员 谭鑫）
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