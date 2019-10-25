有害电子烟 缘何随便卖

今年以来，深圳、成都等地纷纷修改控烟条例，将电子烟列入控烟范围。业内专家表示，这些条例均明确规定禁止向青少年销售烟草制品，对于保护未成年人免受电子烟影响迈出了重要一步。建议未来相关政策进一步突出对青少年的保护。

文/新华社“新华视点”记者舒静、胡林果、张璇

现象：电子烟向未成年人蔓延

“当时看到很多朋友吸一口吐出烟圈，感觉很酷，就试了试。”高中生李其易第一次接触电子烟是今年在一个朋友聚会上。此前，他从未抽过烟，通过电子烟接触了尼古丁制品。

复旦大学控烟研究中心负责人郑频频说，我们对电子烟最大的忧虑，是尼古丁对于生长发育期青少年的神经系统危害尤甚。而这个人群的消费新趋势，是从使用电子烟开始对尼古丁成瘾，转而使用传统烟草。

相关数据值得警惕。2019年5月，中国疾病预防控制中心发布的2018年中国成人烟草调查结果显示，使用电子烟的人群主要以年轻人为主，15－24岁年龄组人群电子烟使用率为1.5％。获得电子烟最主要的途径是互联网（45.4％）。听说过电子烟、曾经使用过电子烟以及现在使用的比例均有所提高。

目前，国家以及地方纷纷加强了禁止电子烟向青少年人群蔓延的监管。

2018年，国家市场监督管理总局、国家烟草专卖局发布关于禁止向未成年人出售电子烟的通告，要求各类市场主体不得向未成年人出售电子烟。建议电商平台对含有“学生”“未成年人”等字样的电子烟产品下架，对相关店铺（销售者）进行扣分或关店处理；加强对上架电子烟产品名称的审核把关，采取有效措施屏蔽关联关键词，不向未成年人展示电子烟产品。

新修订的《深圳经济特区控制吸烟条例》明确将“吸烟”概念扩大为使用电子烟、持有点燃或者加热不燃烧的其他烟草制品。

今年推出的《成都市公共场所控制吸烟条例（修订草案）》，也将吸电子烟明确纳入吸烟行为，并明确规定烟草制品经营者禁止向未成年人销售烟草制品。对难以判明是否已成年的，经营者应当要求其出示身份证件。

调查：未成年人轻易可买到电子烟

记者调查发现，电子烟销售商通过“时尚”“健康”“轻松戒烟”等宣传广告吸引追求新潮的年轻人。2016年的一份研究显示，89％的电子烟网店会宣传与健康有关的益处，78％会宣称没有二手烟的危害，67％会提出能够帮助戒烟。杭州市疾病预防控制中心副主任丁华称，电子烟会误导青少年认为其尼古丁含量不大而开始吸食，不知不觉染上烟瘾。

深圳市控烟协会常务副会长庄润森表示，调研显示，电子烟危害的群体正向青少年渗透。

记者调查发现，由于电子烟销售渠道比传统卷烟门槛低，线上购买无验证，线下购买无查证，未成年人可以轻易买到电子烟。

2018年11月，张先生发现自己17岁的儿子在抽电子烟。查看交易记录发现儿子是在天猫“绿音烟具旗舰店”购买的。购买前，儿子曾询问“17岁是否能用”，客服表示“可以使用”。当张先生询问客服为何销售给未成年人时，客服却假装不知道。

专家:出台监管措施

国家烟草质量监督检验中心副主任侯宏卫表示，大部分电子烟的核心成分是经提纯的烟碱即尼古丁，属于剧毒化学品，未成年人呼吸系统尚未发育成熟，吸入此类雾化物会对肺部功能产生不良影响，使用不当还可能带来烟碱中毒等多种健康风险。

业内专家呼吁，国家应加大对电子烟的研究力度，尽快出台更加全面、细化的监管措施，特别要加强对未成年人的保护。