你觉得疼不算数 我觉得疼才算数

一直以来，心理疗法已经被认为是有效的康复方法之一。也就是人们常说的精神疗法，其与化学、天然药物及物理治疗不同，是医生与病人交往接触过程中，医生主要通过语言来影响病人心理活动的一种方法。

而现在，一项最新实验研究认为，医生其实也可以用他本人的信念，最大程度地影响患者。

无论是感受，还是疗效。对医生来说，未来从业，不但需要强大的技术，还需要强大的精神感染力。

医生：我太难了

此次，美国达特茅斯学院研究人员鲁克·常（音译）及其同事开展了三项实验，试图理解假设医务人员的信念会如何影响假设患者的疼痛反应。于是，研究团队给194名参与者分配了“医生”或“病人”的角色，并给每位医生两种能给病人使用的乳膏。

研究人员首先需要引导医生，“骗”医生们相信其中一支乳膏的镇痛效果很好，而另一支只是安慰剂——但实际上，两支乳膏都是安慰剂。

结果研究团队发现，当医生把他们相信有效的乳膏涂在病人身上时，病人报告的疼痛程度明显降低了，脸上表现的疼痛感受也减少了，还伴有差异显著的皮肤觉醒反应。

我不要“你觉得”，我要“我觉得”

实验中，研究人员还观察到，医生在涂抹不同乳膏时，面部表情其实也会有所差异。这一点，或能解释产生这种效应的一个可能机制。

该研究结果已经作为一篇靠谱的心理学论文，21日发表在英国《自然·人类行为》杂志上。

在文章中研究团队总结称：如果医疗服务提供者，也就是通常泛指的医生，自己能够相信某种疗法的可靠效果，并在他或她的面部表情中反映出这种信念，就有可能减少患者的疼痛感受。

相信医生是真正有实力说出“我不要你觉得，我要我觉得”的人群。

这一结果，被认为在未来可以很好地改善对医务人员医患互动的培训方式。

用我的“相信”影响你

你曾有过为之神伤，进而为之形伤的经历吗？

在古代，医学界先驱们研究“神伤”到“形伤”的过程、探索“心”与“身”之间的生理病理关系，某种程度上，其实与现代学的心理疗法有异曲同工之妙。

心理疗法用心理学方法，通过语言或非语言因素，对患者进行训练、教育和治疗，用以减轻或消除身体症状，改善心理精神状态，从而让患者精神康复，逐渐去适应家庭社会环境。

这更多是一种“精神修复”。

而现在，“身体修复”也不是没有可能。新研究结果已表明，类似的作用原理至少可改善患者身体的疼痛感受。换句话说，医生的态度，对患者的治疗结果具有潜在的重要影响。

因此研究团队建议，在该领域应该展开进一步探索，以期继续考察能放大该研究结果的其他语境线索。