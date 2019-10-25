备孕期喝酒 孩子冠心病风险高

一直以来，备孕期的准爸爸和准妈妈就被告知应避免饮酒，因为可能会对胎儿造成影响，但具体有什么危害并没有太系统的研究证明。近日，中南大学湘雅公共卫生学院研究人员发现，不论父母，怀孕前后三个月饮酒均会增加胎儿得先天性心脏病的风险，尤其是父亲。

团队分析了1991~2019年55项研究，其中包括41747例先心病患儿和297587例健康婴儿。结果发现，相较不喝酒的母亲，有饮酒经历甚至酗酒习惯的母亲，其后代患冠心病风险增加16%；父亲如果在母亲孕期有饮酒行为，后代患冠心病的风险增加44%。研究者指出，如果准备生宝宝，男性至少应该在妻子怀孕前6个月禁酒，女性怀孕前1年和怀孕后避免饮酒。（李爽）