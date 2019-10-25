受访专家：北京大学第一医院临床营养科主管营养师 井路路

很多老人早已养成节俭的习惯，即使吃饱了，也总会把盘中剩下的几口菜吃完。“光盘”节俭理念虽好，但对老人可能得不偿失。北京大学第一医院临床营养科主管营养师井路路提醒：吃得过饱，可能给老人身体造成负担，有损健康。

过饱给老人的危害可以总结为以下几个方面：

给消化造成负担。老人消化功能随着年龄增长有所退化，甚至伴有消化系统疾病。饮食过饱会令消化系统负荷过重，导致胃痛胃胀，长此以往更易诱发或加重胃炎、胰腺炎、结肠炎等消化道疾病。

大脑供血相对不足。当胃内充满食物，为更好地消化和吸收营养物质，大量血液会优先供应胃肠道，大脑血液供应相对减少，人体不仅易困倦、反应迟钝，严重时还可能增加脑中风风险。

诱发心血管疾病。过饱一方面会导致胃承载过重，胃部体积扩张，导致胸腔压力升高，另一方面会令心脏供血相对减少，心肌缺血，多种原因加重心脏负担。

能量过剩致肥胖。年轻人代谢能力强，活动量相对多，因此更容易消耗饱食后的过多能量。但老人代谢能力较差，普遍活动量低，多余能量不易消耗，会转化成脂肪在体内沉积，久而久之造成老年肥胖。而肥胖老人患上“三高”、骨质疏松以及癌症的风险会大大增加。

不利于慢性病者。老人大多患有一些基础疾病，过饱饮食对于疾病康复不利。比如有冠心病史的老人，吃太饱易诱发心绞痛；有高血压的老人过饱，往往会导致血压短时间升高；有糖尿病的老年患者，饱食还会出现血糖过高。

井路路提醒老年朋友，通过3步可以预防老人过饱。第一，做饭前，可根据过往食量估算食材需要量，尽量减少剩余。如果一时不好估算，宁可少做，不要多做。万一正餐饭量不足，饭后可加点餐，如水果、坚果、肉干等。第二，做饭时建议少油少盐少糖，以免食欲受到刺激，胃口大开。餐具也可适当选小的，以免一不留神做多吃多。第三，如果饭菜真的做多了，可盖上保鲜膜放在冰箱保鲜室，6小时内吃掉没问题。当食物变质或过多时，千万不要因节俭而逼自己吃下。

那么老人该如何吃才健康呢？井路路给大家提供了一个原则：能量合适，营养均衡。食物选择上，建议多样，均衡搭配，按照平衡膳食宝塔合理安排饮食。饮食习惯上，建议老人吃饭时注意力集中，细嚼慢咽。进食量上，强调因人而异，体型消瘦的老人适当多吃一些，但别吃撑。超重肥胖的老人，建议七八分饱就停下。

需提醒的是，有些老人误以为吃肉会加速衰老，实际上摄入适当的瘦肉、禽类、鱼类很有必要。另外，有“三高”的老人要少吃精米白面，注意少盐少脂肪。▲