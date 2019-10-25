朝向不好、窗户太小、空间划分不合理……很多因素导致家里采光差，外边阳光明媚，屋里却非常灰暗。其实，采光差也能补救，照样可以让家里亮堂起来。

改动墙体。屋内除了承重墙外，尽量不要有实心墙体，可以拆掉轻体墙和非承重墙，把空间整合为一体。但拆墙之前要考虑室内的结构和装修的整个布局。拆除墙体后，空间的间隔尽量使用玻璃或者半墙体隔断，视觉上更通透，采光也不会被遮挡。

开窗。在墙上开窗可以增加室内的采光，也可借光给另一侧采光不好的空间。比如，过道采光不好，可在一边的厨房墙开个窗，借点光线过来提升亮度；餐厅距离采光窗户远，可打通厨房和餐厅墙。除了增加采光，墙上开窗还能增加家人互动性，尤其是有老人、孩子的家庭，在其他房间也能方便照看。

浅色系基调。白色能最大化反射光线，视觉上更轻盈，采光不好的房间最好以纯白作为基调。天花板包括横梁等附件，都可以涂白。可以对吊顶进行抛光处理或使用抛光材质，让天花板反射更多光线。还可选择桦木色等浅色地板，整体家具都多用白色。要减少使用饱和颜色，墙面多采用浅蓝色、浅绿色。

规划光源。光源帮助塑造层次感，灯带、吊灯、壁灯等多种光源可混合使用。在常待的角落适当增加一些辅助光，增加亮度，也更接近自然照明效果。LED灯带可以缓解房间深处的采光不足。在玄关、餐桌、搁架周围，增添不少聚焦的实用和装饰性光源。大吊灯的光照越接近球形越好，能尽量触及各个角落，给人的感觉更接近日光。

镜子。大面积使用镜子可以改善房间采光。房间走廊或其他狭窄角落，建议使用整体镜面墙。洗漱间一角，拼贴造型随意的镜面贴。白墙配上细框穿衣镜，能够聚焦更多自然光线。

低矮的家具。家具距离地面越近，距离天花板就越远，可以制造空间变大的错觉，减少光线阴暗带来的压抑感。尽量选择“细腿”家具，茶几、落地灯用“小一号”的，让留白的空间更多。