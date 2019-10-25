《说文》曰：“疫，民皆疾也”，明确指出“疫”是一种急性流行性传染病。流感就是中医时疫的一种。中医认为，由于六淫时行病毒侵袭人体而致病，以风邪为主因，风邪虽为六淫之首，但不同季节往往与其他当令之时气相和而伤人，一般以风寒、风热两者多见。若四时六气失常，春时应暖而反寒，夏时应热而反冷，秋时应凉而反热，冬时应寒而反温。

中医在临床实践的基础上结合现代医学的分型，将流感分为卫分证、气分证、营血证。

卫分证：相当于西医的单纯型流感。由于时令不正之气侵袭肺卫，卫邪相争于肌表引起，一般是流感的初期阶段。表现为发热恶寒、头身疼痛、鼻塞流涕、打喷嚏、口渴、咽痛、苔薄白或薄黄、脉浮数，体温在39℃左右。治疗则以辛凉解表、清热解毒，以银翘散为主方加减。热甚者加生石膏20—30克；舌苔厚、恶心呕吐者加茵陈、佩兰各10克；腹泻者去板蓝根，加黄连10克。如果项背强痛，眼眶酸重，加葛根15克、柴胡10克以清泻肌腠郁热。如果恶寒发热交替、胸胁苦满、不欲饮食、心烦喜呕、口苦、咽干、脉弦，是因表邪进入半表半里，宜用和解少阳的小柴胡汤配合治疗。

气分证：相当于西医的肺炎型流感。多由于邪热传里，壅塞肺气所致，一般是流感的中期阶段。表现为壮热、口渴引饮、咳嗽、气喘、咯血或痰呈铁锈色、舌红苔黄、脉滑数，体温多在39℃以上。治疗则以宣肺平喘、解热除烦，以麻杏石甘汤为主方。针对邪滞肺卫型可加清肺止咳汤，炙百部15克、炙枇杷叶12克、炙紫菀15克、白前12克、青黛6克、橘梗10克、前胡12克、川贝母10克、黄芩10克、甘草10克，咽痛加射干6克。痰多者可加鱼腥草30克等以清肺热。

营血证：相当于西医的中毒型流感。由于热毒劫阴，扰乱心神，煽风动血，瘀热互结引起，表现为高热不退，热度可达40℃以上，心烦不寐、神昏谵语，四肢抽搐或颈项强直，舌质红绛或紫绛，脉弦数。治疗宜清营泻热、凉血熄风、清心开窍，以清营汤为主方。此型患者，病情严重、瞬息万变，热重者可加羚羊角粉0.6克—1.2克，冲服。

中医治病贵在因人、因时、因地制宜。流感病情重，变化快，更应该注意针对不同的病程、症状、表现及不同的人、不同的地点、不同的季节用不同的药。中医药治疗流感有其独特的方法及疗效，且经临床验证，效果显著。中医治疗流感不仅能抗病毒，还能调节人体阴阳平衡，增强机体的免疫功能，在驱邪的同时给予扶正，提高机体自身对病毒的清除能力。

（作者系北京市朝阳中医医院副主任医师）