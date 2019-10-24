“封针疗法”经得起检验吗？

随着一篇质疑文章的广泛传播，“封针”突然火了起来。10月21日，“丁香医生”对三级甲等妇幼保健院、郑州大学第三附属医院儿童康复科创始人、名誉主任万国兰发明的“封针疗法”提出质疑。其后，多名医学专家表示，这种号称往穴位里打药就能治疗脑瘫的疗法毫无科学依据，只能让患者遭受无端痛苦。

医学界公认，脑瘫治疗是个世界性难题。尽管脑瘫有多种原因，但结果上都是脑细胞损伤、死亡，目前尚无药物和疗法能恢复受损和死亡的脑细胞，无论是药物治疗还是其他疗法，都只是辅助治疗，起到的是部分康复作用，不能完全治愈。所谓“封针疗法”，是以针灸经络为理论基础的“中西医结合疗法”，根据医院方面宣传，“1997年至2002年封针治疗381例脑瘫患儿，总体有效率高达97.1%，其中正常化190例”。而对于正常化的描述是：运动、姿势、日常生活活动能力、社会适应能力，与正常同龄儿无明显差异。果真如此的话，这无疑是个巨大的医学奇迹，但从现实来看，所谓“疗效”恐怕经不起科学检验。

与强调经验的传统医学有别，现代医学的理念是“循证医学”。在判断某种疗法是否“治愈”了脑瘫患儿时，至少需要考虑以下几点：诊断是否严格按照临床标准进行；治疗过程究竟是怎样的，作用机理如何；疗效到底如何评价，是否有可靠的量化指标。正如该院副院长所承认的，“循证医学证据不是很高”——直至2010年，该疗法总共四篇动物实验论文中样本大鼠共191只，还不到其宣称治疗5万多人次患儿的1/250；而在接受治疗的儿童中，有一些根本达不到脑瘫标准，媒体调查发现，在宣称治愈的七八组患儿当中，唯一确诊为脑瘫的患儿不仅没有治愈，还曾遭到拒收。这如何能承担得起例证呢？

我们并不否认“中西医结合疗法”可能的效果，但同时也要提防假中医之名行忽悠之实的情况。过去一段时间，公众对个别中医科技成果有疑问，就是因为其不能以科学、严谨的方式，展示出明显的因果关系，以及实验上的可重复性、可操作性。“封针疗法”号称“破解了世界难题”，把自己捧到这么高的位置，就要经得起更大的争议。目前来看，除了医学证据不足之外，围绕该疗法的疑点还有很多。比如，从维生素加生理盐水到神经营养素，封针所使用药物没有明显的适应症，那么使用的依据在哪里？此外，接受封针的患者，常常几个月花费10多万元，这种动辄压垮患者家庭的收费标准有合理性吗？

“封针疗法”到底是创新还是骗局，需要调查的核心问题是，治疗过程中有无体现科学精神和规范意识。最新情况是，当地医院已经开展自查自纠。作为最大的利益方之一，这种调查方式显然是不能说服人的。我们需要独立客观公正的第三方介入，严格秉持“循证医学”的方式，搞清楚它的本质到底是什么。如果是创新，我们当然乐见这样的成果，但如果是骗局，不得不追问的是，为什么一项疗法未经充分循证，就能以“治愈”之名大规模地推广？为什么一个可信度、有效性和安全性都成疑的做法，能在一家三甲医院屹立不倒十几年，甚至让这所医院发展成为全国规模最大的脑瘫康复中心？

每一个脑瘫患儿都值得同情，不应该成为医疗机构敛财的“摇钱树”。“封针疗法”的真实面目是怎样的，亟待有关部门深入调查，给出公正结论。