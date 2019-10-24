婴幼儿视功能可用AI评估

婴幼儿时期是视力发育的关键阶段，可因为小宝宝无法准确表达，很少能配合医生检查，在目前的儿童保健检查中，对于视功能的检查一直是难题。据统计，全球每年有2000万以上的视觉损伤婴幼儿不能被及时发现而终生致盲。

早在十年前，中山大学中山眼科中心刘奕志教授和林浩添教授团队就开始研究婴幼儿行为与视功能之间的关系，他们发现，正常婴儿和视觉损伤婴幼儿的行为模式存在差异。他们利用深度学习技术，在全球首次建立了基于行为模式的婴幼儿智能视功能评估系统，用于客观筛查婴幼儿的视功能，及时发现语言前婴幼儿的视觉损伤。

10月21日，相关研究成果发表在《自然》杂志的子刊《自然生物医学工程》（Nature Biomedical Engineering）上。

频眨眼揉眼是怎么了？

视觉是人类最重要的知觉，既往研究表明，视觉和行为表型之间存在一定的对应关系。然而，视力丧失如何影响个体行为模式变化，在很大程度上仍然是未知的。

十年前，研究团队就依托中山大学中山眼科中心的“小儿白内障”之家，开始了这项研究。团队设置了一个标准化的场景，由家长抱着孩子进行视功能检查，而高清摄像头则将孩子们眼周状态、行为动作都全部捕捉拍摄下来。

林浩添教授介绍，这项研究通过对4196例婴幼儿、超过2万分钟的行为学表型视频大数据进行研究，定量对比不同视功能群体4大类、13个行为特征的发生频率及严重程度。

“孩子的视功能正常或异常，都会导致他们很多行为发生改变。”林浩添教授表示，研究团队通过分析、验证，首次明确了斜视、震颤、双眼运动不协调、揉眼、压眼、戳眼、补偿性光凝、空视、无目标视物、频繁眨眼、眯眼、皱眉等十多个医学行为特征，与婴幼儿视觉损伤的量化关系。

AI判断准确率超过80%

“结果表明，通过行为模式的视频记录来评估婴幼儿的视觉功能，智能评估系统在检测轻度和重度视觉损伤以及病因诊断方面都有令人满意的表现。” 林浩添说，经过大数据的学习和训练，目前这一人工智能系统对婴幼儿视觉功能的判断准确率达到了80%以上，未来准确性还将得到进一步的提升。

手机端将推出免费服务

林浩添透露，目前团队正在开发手机客户端的人工智能软件，建立基于手机客户端的婴幼儿智能视力筛查应用场景，将面向社会提供免费的婴幼儿视功能评估服务，预计半年后将问世。

“目前这项评估技术还是在医院完成，为了方便更多人，我们将推出手机端的平台，让家长在家里抱着宝宝，就能做视功能评估。”林浩添介绍，手机端的操作将更加方便，“只要能把宝宝抱起来，就能够评估，2-3个月的婴儿也可以。”据介绍，手机端会播放一小段动画类的小视频，家长只需要同时将摄像头对准孩子，拍摄孩子眼周神态即可，“符合条件的视频2-3分钟即可，成功上传后，人工智能系统就能评估孩子是否存在视觉功能异常。”林浩添表示，通过手机端可以完成初筛过程，如果查出有异常，需要家长及时带孩子就医。(报记者 丰西西 通讯员 邰梦云)