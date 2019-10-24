秋天正是红枣大量上市的季节。红枣药食兼用，更是名医所创治疗“脏躁”的名方中不可缺少的组成药味。医圣张仲景《金匮要略》中的甘麦大枣汤是妇女脏躁病的常用方，专为治“脏躁”而设：“妇人脏躁，喜悲伤欲哭，像如神灵所作，数欠伸，甘麦大枣汤主之。”

“脏躁”是一个中医病症名，表现为无缘无故而发悲愁、烦躁，或为芝麻小事而哭泣、易怒，或伴有失眠，频频打呵欠甚至昏迷等，属于抑郁性精神病症。中医学认为，此病症多由阴虚血少、心神失养所致。凡具有上述表现而符合此病机者，无分男女老幼，皆可使用甘麦大枣汤治之。

此方组成简单，药仅三味，全是平常可食之物，充分体现了药食两用的精髓，功能为养心安神、甘缓和中。常用剂量：小麦15克～30克，甘草9克，大枣7枚～9枚。水煎成汤，饮汤食枣即可。大枣可补益心脾、养血安神，是方中重要的药味，所以古代医生有时干脆简称此方为“大枣汤”。古代名医应用本方有确切的疗效，并有验案流传。

南宋名医许叔微（1080年~1154年）遇到一位妇女患了脏躁病，“悲泣不止”。他想到了大枣汤这一古方，于是备好了药给她服用，还真灵验，“尽剂而愈”。他将这一成功案例载于《普济本事方》中。

南宋时，有一位叫程虎卿的，其妇人在妊娠四五个月时得了脏躁病，“惨戚悲伤泪下”，求医拜神都治不好。朋友管周伯告诉他说，我家先人曾经告诉我，治这种病用大枣汤就行。程虎卿把方子抄来，“借方治药”，竟然“一投而愈”。妇科名医陈自明（1190年~1270年）得知后，就收录在了《妇人大全良方》中。甘麦大枣汤主治的这两则病案很有代表性，李时珍在《本草纲目》第二十九卷论述大枣时，一并收录。

从张仲景创制到今天，此方一直是中医治疗“脏躁”常用的方剂。后世医家在临床实践中扩大了应用范围，凡神不守舍、情志抑郁属于心血不足、心失所养所致者，都可以在本方基础上加减。甘麦大枣汤确有镇静神经系统的过度兴奋、缓解急迫性痉挛的作用。现今临床更将甘麦大枣汤加减，扩展应用于更年期综合征、神经官能症、不眠症、幼儿夜啼症、百日咳、梦游、癫痫、胃痉挛、窦性心律不齐、心脏神经官能症，以及易疲劳、频作呵欠等见有心悸脉促，凡属于心经气阴两伤病机者，皆宜。但属于阴虚火旺或痰火上扰所致，则显然不是甘麦大枣汤的适用证。