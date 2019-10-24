北京市朝阳区率先出台居家养老改造标准
对普通老旧小区、家庭住户开展改造，从而使得老人生活更加便利。像这样的适老化改造如今越来越普遍，但却始终缺乏行业标准。近日，朝阳区率先编制出台了养老《居家改造适配评估标准》，统一评估标准，规范居家改造，弥补了这一领域的空白。
上下楼不便、卫生间湿滑、家具锐角……普通居民住宅普遍缺少适老化设计。近年来，朝阳区通过施工改造、设施设备、康复辅具适配等方式，探索改善老年人的居家生活能力和生活品质。
“此前，适老化改造一直没有统一标准，水平参差不齐。”朝阳区相关负责人介绍，为了使该项工作更加专业化和标准化，委托专业的养老机构和专家，历时两年，编写了《居家改造适配评估标准》。该标准已在部分养老驿站开展了试点。
该标准旨在对卧室、厨房、卫生间、起居室及餐厅、阳台、楼梯、门厅及走廊等不同居室空间设置特定指标，涉及照明、开关插座、扶手与墙面、门窗、收纳与家具、室内地面等。同时也为老年人及照护者，提供以日常生活能力、精神状态、感知与沟通、社会参与等方面评测为基础的居家辅具适配方案和空间适老化改造解决思路。
此外，朝阳区还出台了《适老辅具适配从业人员培训教材》，是一本入门科普类教材。重点介绍了常见辅具的产品特点、操作要点等。
“今后，朝阳区民政局将在辅助器具方面继续探索多层次、多方位发展模式，为更多失能老人的生活提供便利与服务，提升社会家庭幸福感！”朝阳区民政局相关负责人说，截至目前，朝阳区已为1000多户老年人家庭进行适老化改造。（记者 朱松梅 通讯员 杨亚清）
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