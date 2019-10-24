江苏七成多老人患慢性病

10月23日，江苏省卫生健康委、民政厅、人社厅联合召开《江苏省2018年老年人口信息和老龄事业发展状况报告》新闻发布会，首次公布江苏省老年人健康状况和生活状况。《报告》显示，江苏省七成以上老年人患有慢性病，空巢老年人比例高达55.3%。

抽样调查显示，江苏老年人患慢性疾病的比例为77.4%，患有3种及以上慢性病的老年人比例为17.7%；高血压、骨关节病、心脑血管病等慢性病发病率较高，排名前三；失能、半失能和失智老人占老年人的7.3%；空巢老年人比例高达55.3%。在家庭里面，老年人的作用不可或缺，照看家、做家务、照看孙辈的老年人占比分别为50.7%、46.1%、30.1%，很多农村老年人仍然是干农活的主力。

江苏省老龄办常务副主任邱泽森介绍，该省深入推动建立覆盖城乡、综合连续的老年健康服务体系；为行动不便的居家老人提供预约上门诊疗和健康管理服务，全省老年人健康管理率达到72.4%；143家二级以上综合医院开设老年医学科，同时拥有医疗机构执业许可证和养老机构设立许可证的医养结合机构达604家，其中80%以上由社会力量举办。目前，该省长期护理保险试点已有7个设区市。