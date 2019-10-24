“昆仑”行动开展以来
侦破食药环和知识产权犯罪案件1.8万起
人民网北京10月23日电 （记者张璁）记者从全国公安机关“昆仑”行动暨整治食品安全问题联合行动视频推进会议上获悉：全国公安机关“昆仑”行动暨整治食品安全问题联合行动部署开展以来，共侦破食药环和知识产权犯罪案件1.8万起，捣毁“黑工厂”“黑作坊”“黑窝点”7500余个，打掉犯罪团伙3300余个，抓获犯罪嫌疑人3.1万名，涉案总价值184.7亿元，配合打掉黑恶团伙85个，其中，侦破食品案件4501起，捣毁窝点2765个，打掉犯罪团伙1001个，抓获犯罪嫌疑人7895名，总案值66亿元，打掉黑恶团伙19个。
公安部党委委员、反恐专员刘跃进要求，要进一步加强与市场监管、农村农业、卫生健康等行政部门的沟通联动，健全完善线索通报、案件移送、联合执法、研判会商等工作机制，加大宣传发动力度，在强化协同共治上抓落实。要坚持全警行动，强化警务协同，深入开展跨区域联合打击。
《 人民日报 》（ 2019年10月24日 11 版）
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