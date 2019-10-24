老人突然消瘦警惕哪些病

主讲人：首都医科大学附属北京朝阳医院西院综合科副主任医师 王 晶 □主治医师 李 培

俗话说，“有钱难买老来瘦”，苗条一直是老年人的养生之道，但这句话不完全正确。一般而言，老年人的体重不应低于标准体重的20%，突然消瘦可能是某种疾病的征兆，一定要及时就医，寻找消瘦的原因。

糖尿病。糖尿病是血糖代谢异常的一种常见疾病，其临床表现为多饮、多食、多尿、消瘦，其发病与遗传、不良生活习惯等因素有关。老年患者多为2型糖尿病，其症状往往不典型，常以消瘦为主诉，有些患者甚至以出现的并发症就诊，如心脑血管疾病、视物模糊、肢端麻木等。需要做糖耐量试验及胰岛素释放试验、糖化血红蛋白等明确诊断。

恶性肿瘤。消瘦可能是老年人患恶性肿瘤疾病的主要表现，特别是消化系统肿瘤。老年患者若伴有进行性吞咽困难，应警惕食道癌；既往有慢性胃炎或胃溃疡等病史者，出现消瘦合并上腹部不适，要小心出现胃癌的可能；消瘦伴有便血、大便习惯改变，应想到肠癌的可能；消瘦合并厌食油腻、黄疸等应警惕肝胆疾病及胰腺癌；慢性乙型肝炎患者突然出现消瘦应警惕合并肝癌的可能；消瘦伴有咳嗽、咳痰，甚至合并胸闷、憋气等症状，应考虑肺癌的可能。恶性肿瘤的发病原因尚不明确，需进行胸部CT、腹部CT、腹部超声、胃肠镜、支气管镜、PET-CT、病理等检查协助诊断。

甲亢。老年甲亢是一种老年人经常患的内分泌疾病，其临床症状和体征具有不典型性，有近1/3的老年患者无明显的甲状腺肿大、突眼症状、食欲亢进、烦躁等典型表现，仅表现为消瘦。外周血清游离三碘甲状腺原氨酸、血清游离甲状腺素、促甲状腺激素是目前临床诊断甲亢的指标，同时患者需常规完善甲状腺超声，明确是否有甲状腺结节及结节性质。

结核病。老年患者往往合并高血压、糖尿病、慢阻肺等多种疾病，抵抗力低下，其患结核病的风险增加，多表现为消瘦、低热、盗汗等，临床上需完善血沉、PPD实验、结核杆菌抗体实验、痰找结核菌、X线、CT等检查明确结核病的诊断。

慢性肾上腺皮质功能减退。该病指肾上腺皮质本身病变引起的功能低下，主要是糖皮质激素分泌不足，大多数症状是非特异性的，临床上一般有消瘦、食欲下降、精神不振和低血压等表现。查体可见皮肤和黏膜色素沉着等。肾上腺超声、肾上腺CT及相关激素水平的检测有助诊断。

抑郁症。抑郁症是老年人最常见的精神障碍之一，一些患者可能在亲友亡故、子女分居等家庭因素刺激或继发于心脑血管疾病等，出现食欲下降、进食减少、体重下降等，需要做专业评估才能确诊。

由此可见，不是瘦就意味着健康，老年患者短时间内出现消瘦应警惕疾病的可能，需尽快到医院完善相关检查明确诊断，避免病情延误。▲