打通脾胃关，霜降好养生
中国中医药学会治未病专业委员会副主任委员 彭玉清
10月24日就是霜降节气了，古籍《二十四节气解》对霜降做了这样的阐述：“气肃而霜降，阴始凝也。”意思是说，霜降过后，自然界万物逐渐失去生机，大地一片萧瑟。作为秋季的最后一个节气，此时天气越来越冷，只有给身体补充够能量，才能更好地应对严寒到来，提高抗病能力，故民间素有“一年补透透，不如补霜降”的说法。
“脾胃乃人体后天之本”，中医认为，任何营养都是外来物质，需要通过脾胃运化后才能归为己有，以濡养脏腑、经络、四肢百骸。因此，霜降养生，只有先打通脾胃关口，才能保证进补之物被身体有效吸收。这里给大家推荐两个简单易行的健脾养胃的方法，建议大家坚持做。
1.常按足三里。足三里（位于小腿上，当腿弯曲时，膝关节外侧有一块高出皮肤的小骨头，从这个地方往下四横指处即是）是健脾养胃一大保健穴，善调脾胃虚寒证。每天晚上睡觉前，可按摩3~5分钟。脾胃不好的人群可将按摩改为艾灸。
2.喝点陈皮茶。陈皮性温，归肺、脾经，每日取适量泡着喝，既不生冷，也不燥热，可作为健脾养胃的代茶饮。需要注意的是，陈皮茶不宜空腹喝，有实热者不宜喝。另外，山药是中医常用的调养脾胃的食物，晚上还可搭配喝点山药粥暖胃。具体做法是：取适量山药、粳米一同煮粥，温食即可。
脾胃不好的人群还应注意几点：吃饭规律不过饱，每天按时吃饭，有条件的情况下最好少食多餐，吃饭时细嚼慢咽；少吃易产气和生冷的食物，比如洋葱、薯类、凉拌菜等；多选择蒸、煮、焖等易嚼易消化的烹调方法，少吃油炸、爆炒的食物。▲
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