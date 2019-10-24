口味决定你的五脏健康

“酸入肝，苦入心，甘入脾，辛入肺，咸入肾”，中医理论认为，五味对应五脏。这句话的意思是说，五味不仅是五脏的主要营养来源，还能调节相应脏腑。日常饮食搭配恰当，五味调和，可使脏腑、筋骨、气血得到滋养，有利机体健康运转。若饮食中过度偏嗜某种味道，则会造成相应脏腑功能的损伤失调，进而诱发疾病。可以说，口味是衡量与监测脏腑健康的“试金石”。

酸多伤肝。酸味食物有收敛、固涩、生津、开胃等功效，食之得当，对人体有益，但若嗜酸过度，就会导致肝失疏泄，气机不畅。同时，中医五行理论认为，肝属木、脾属土，过食酸味食物后会使肝气偏盛，“木克土”后而影响脾脏安危。最典型的症状是，酸味食物吃多了，胃会泛酸。

苦多伤心。苦味能清心除烦、泻火通便，吃少量苦味食物能增进食欲、促进消化。在中医看来，如果偏嗜苦味，多为心火内盛的表现，常见的症状还有心慌心悸、失眠多梦、口角生疮、舌尖红等。

甘多伤脾。中医中的“甘”就是我们常说的“甜”。适当食用甘味食物能益气补血，但过食容易形成痰湿体质。痰湿被看作是“百病之源”，因为痰湿极易困脾，脾气虚使得水谷精微不能运化，进而出现肥胖、大便黏滞不畅、舌苔厚腻等问题。同时，痰湿体质的人群还容易患糖尿病、心脑血管疾病、肿瘤等多种疾病。

辛多伤肺。辛入肺，可以宣肺通鼻，调治鼻塞、流涕等病症，但若偏嗜辛辣，容易导致肺气宣发太过，造成气机耗散。这就是为什么喜食辛辣的人时常会感到头昏脑涨、疲惫的原因。过食辛辣还容易刺激胃酸分泌增多，引起胃脘灼热之证（表现为灼热、烧心）。

咸多伤肾。咸味食物和药物有催吐、润肠通便、滋补的作用。比如，中药肉苁蓉味甘微咸，临床常用其治疗肾阳亏虚、精血不足所致的腰膝酸软、手足发冷、肠燥便秘等。但吃得太咸则会损伤肾脏，从而造成肾气亏损或者肾功能失调，如腰疼、性欲降低、生殖力降低等。

可见，“吃得合不合口”对调摄养生很重要。这里给大家一些饮食上的参考建议：1.什么口味的食物都应该适当吃一些，不要偏好某种味道或不吃某种口味。2.利用“五味对应五脏”的规律做饮食保健，比如，秋季主“收”，是润肺的季节，饮食就要“减辛增酸”，减少辛伤肺的风险，增加“酸”的收敛固涩作用。3.辨证地选择“味道”。针对不同体质，可以在口味均衡的基础上根据医生建议，适当增加某种口味的比例。比如，大枣等甘味食物有补益气血的功效，气血亏虚的人，每天可适量吃些枣；苦味食物能清心除烦，夏季心火旺盛的人可吃些苦瓜减轻烦躁感。▲