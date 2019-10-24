大肚子总减不下去？可能是方法错了,关键在这

受访专家：曲伸，上海市第十人民医院内分泌代谢中心主任

擅长：肥胖、代谢综合征、糖尿病及并发症的诊治

出诊时间：周二上午,周四下午(代谢病中心)

“肚子圆滚滚，走路像企鹅。低头向下看，不见两条腿。”胖得像只企鹅，常被称为“企鹅肥”。其实在临床上，这被称为腹型肥胖或向心性肥胖。

近日，中国医学科学院阜外医院高润霖院士牵头，对我国44万居民进行了一项调查，结果发现，我国成人腹型肥胖的患病率达29.1%，相当于有2.778亿人，其中男性1.401亿，女性1.377亿；尤其在东北和西北地区，腹型肥胖患病率较高。该研究已发表在国际知名期刊《Obesity》上。

代谢变慢，“企鹅肥”容易找上中年人

英国《自然·医学》杂志日前发表一项长达16年的研究论文显示，中年人容易出现腹部肥胖。这或与脂肪组织中的脂质周转有关，随着年龄增长，即便不多吃、不减少运动量，人的体重也更易增加，尤其女性停经后，腹型肥胖发病率明显上升，60岁以后会超过男性的发病率。

上海市第十人民医院内分泌代谢中心主任曲伸解释，“脂质周转”就是“脂质代谢”，人到中年，四肢肌肉代谢能力减弱，脂肪就会往肚子里储存，尤其爱往内脏里面储存，其中也有一定的生理需求。

“中国人男性腰围大于等于90厘米，女性腰围大于等于85厘米，就需要引起警惕了。”曲伸主任说，这些人常被称为“甘油三酯腰”或“救生圈体型”，通俗来说就是“企鹅肥”。

有些体重正常的患者仅表现为腰围增粗，也会出现肥胖并发症，如糖尿病、血脂异常和心脑血管疾病等，这是由于腰围与代谢紊乱关系密切，需要及时筛查和干预。

另外，中国腹型肥胖患病率总体呈东北、西北较高，东南较低。对于这样的差异，研究人员推测可能与人体对于寒冷地区的适应有关，例如西藏的高患病率，就是为了适应高原的恶劣环境。

腹型肥胖可引起多种代谢异常

如果脂肪老老实实待在脂肪库里，它会对人体起到好的作用，可以提供能量、摔倒了不容易骨折等，但如果脂肪不在脂肪库里待着，到处乱跑，将会导致其他器官的功能下降，出现器官功能的代谢异常。

曲伸主任表示，腹型肥胖不仅会导致2型糖尿病的发生，还会导致肝脏对脂肪的清除能力严重下降，进而引起血脂异常。同时还会引起大血管的胰岛素抵抗，引起一系列的血管功能异常。

临床中，肥胖人群中患血脂异常者可达40%，重度肥胖患者中可达到70%以上。

腹型肥胖人群减脂不能单纯节食

腹型肥胖的人如果只单纯地节食减重，可能胳膊、腿会越减越细，但肚子照样那么大。因此，“企鹅肥”的人要减肥，并不是单纯地减重，更要调节身体的代谢功能。

曲伸主任说，每个人肥胖的原因是不一样的，有的人肥胖是因为停经了，有的人肥胖是因为没有激素了，也有人肥胖是因为体内有炎症等。“所以减重不是简单地‘管住嘴、迈开腿’就能解决，要到专业医疗机构评估肥胖的原因，先检测脂肪在哪里，再做个性化的减重。”

有些腹型肥胖的人体质、骨关节、心脏功能等不一样，减重须全面兼顾、对症下药。曲伸主任建议，腹部肥胖的人减重一是要规律生活，不熬夜；二是坚持耐力运动，让脂肪从腹部往四周转移；三是心情舒畅，因为心情不好就容导致炎症，进而导致脂肪储存。(健康时报记者 毛圆圆)