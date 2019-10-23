兰州重离子医院与新里程医院集团签订战略合作协议

2019年7月4日，在第二十五届中国兰州投资贸易洽谈会上，兰州重离子医学产业投资有限责任公司（以下简称“兰州重离子公司”）与新里程医院集团签订战略合作协议,双方将以股权合作为纽带，共同致力于把兰州重离子医院建设成为国内一流、国际领先的肿瘤专科重离子医院及兼顾综合治疗、普通疾病常规治疗的区域医疗中心。

据了解，兰州建设投资（控股）集团有限公司董事长魏肖克和新里程医院集团CEO林杨林出席并签署合作协议。

由中国科学院近代物理研究所（以下简称“中科院近物所”）历经60年科研攻关和近8年临床医学实验自主研发的重离子装置国产化项目——兰州重离子医用加速器应用示范区项目（以下简称“兰州重离子项目”）已经进入调试检测阶段，即将投入使用，计划年底进入临床试验阶段。

据介绍，重离子与其他放疗射线相比，具有对健康组织辐射损伤轻，对癌细胞杀伤力强的优势。重离子全部患者的平均治疗期比一般的X线治疗要短，为患者早日恢复正常生活提供了极大帮助。

甘肃省肿瘤医院副院长、中国抗癌协会放射治疗分会离子治疗学组组长王小虎担任兰州重离子医院筹备组组长，并主持了前期国产重离子治癌系统的临床研究及设备准入的临床试验。王小虎表示，重离子适宜于外科手术、化疗、常规放疗无效或易复发的难治病例，具有治愈率高、对健康组织辐射损伤轻、疗程短的特点。他还提出，兰州重离子医院建设了国家级标准的肿瘤标本库，对肿瘤的预防、治疗和研究意义深远。

兰州重离子项目占地150亩，总建筑面积34.5万平方米，规划床位1800张，总投资28.8亿元。由兰州市政府、兰州建设投资（控股）集团有限公司、中科院近物所及此次引进的投资方新里程医院集团共同合作支持。

兰州重离子董事长张志勇指出，兰州重离子项目的发展规划分三步。第一步是建设运营一家现代化医院；第二步是和国科控股有限公司、中科院近物所合作进行重离子设备的产业化，发展医疗高端装备制造；第三步是将兰州重离子医院作为培训基地，培养专业人员负责重离子设备的使用、运营和维护。兰州市委市政府大力支持兰州重离子项目的发展，为项目提供了土地、资金、人才等资源支持。

兰州重离子医院定位为围绕我重离子医用加速器，以重离子放射治疗技术为主要治疗手段的现代化、国际化肿瘤治疗中心，建设肿瘤专科重离子医院，同时兼顾综合治疗，担负兰州市普通疾病患者常规治疗的集“医疗、科研、康复、防保、教学、急救”六位一体的区域医疗中心。运营后兰州重离子医院将具有医疗、养老、科研及互联网+医疗四大功能。

新里程医院集团是兰州重离子医院的战略投资方，新里程医院集团CEO林杨林表示，“我们非常荣幸可以参与到‘国之重器’的产业化。作为一家大型综合医院集团，我们认为拥有高精尖技术才能占据肿瘤这一大病种治疗的制高点，国产重离子设备毫无疑问就是这样的制高点。”

林杨林表示，新里程医院集团将与兰州重离子公司共同组建董事会和理事会，按照现代医院管理制度组建专业团队，分别负责临床管理、医院运营、后勤管理和产业化等板块，并在专家引进、医务团队组建、品牌提升等多个方面对兰州重离子医院予以全面支持。（新里程医院集团供稿）