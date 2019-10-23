新里程医院集团控股投资兖矿总医院

2018年4月20日，兖矿集团和新里程医院集团的投资合作仪式在济南举行。兖矿集团副总经理陈峰教和新里程医院集团CEO林杨林分别代表双方签约。新里程医院集团正式投资兖矿总医院，并致力于将医院打造为一家具备三甲医院、二级分院和社区医疗的大型集团化医院以及山东省领先的区域医疗中心，从而开启了新里程医院集团控股投资集团化医院的新篇章。

据介绍，兖矿总医院成立于1972年，位于山东省邹城市（属于济宁地区），是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、职业病防治于一体的三级甲等综合医院。医院有本部、东院区、鲁化医院3个院区、8家分院及9家直属社区卫生服务站，总计床位近2000张。兖矿总医院同时也是济宁医学院附属医院、国家矿山急救兖州分中心、济宁东部区域医疗卫生中心。

兖矿集团党委书记、董事长李希勇在致辞中表示，“这一次签约，标志着兖矿集团与新里程医院集团合作迈上了新的台阶，这是推动健康中国战略、落实国家六部委关于国有企业办教育、医疗机构深化改革指导意见的生动实践，是加快医疗健康产业新旧动能转换的成果，对创新升级医疗卫生服务、对新里程医院集团开拓市场、增量特效，对造福周边地区群众具有十分重要的意义和深远的影响。”

济宁市委常委、常务副市长于永生指出，“这是落实中央和省里深化国有企业办教育、医疗机构改革部署的具体举措，也是济宁医疗卫生事业发展的一件大事和喜事。希望我们双方能够充分发挥各自设备、管理、技术等优势，密切合作，携手并进，把新医院建设成为学科特色突出、服务品质优良的区域精品医院，打造成医疗产业动能转换的典范、国有资本与社会资本互利共赢的典范。”

山东省医改办常务副主任孟冬表示，“社会办医是新一轮医药卫生体制改革的重点任务之一，支持社会办医疗机构与公立医院加强合作，是深化医改、改善民生、提升全民健康素质的必然要求，是加快医养健康产业新旧动能转换、繁荣壮大医养健康产业的重要举措，对推进‘健康山东’建设、实现在全面建成小康社会进程中走在前列具有重要意义。”

据了解，兖矿总医院是一个三级诊疗体系，其本部和东院区为三甲医院，另有1家院区和8家分布在不同区域的分院以及9家基层医疗机构。

合作以后，新里程医院集团将会成立几个专项工作小组，工作内容包括院区重塑、人才选聘、绩效改革、流程优化、供应链整合提升等。既从顶层设计入手推动管理体制机制创新，又从经营层面着手解决医院的人、财、设备、信息和各院区协同发展的问题。

兖矿总医院的三甲医院将继续强化其作为大学附属医院的医教研医学中心优势，二级分院侧重发展肿瘤中心、妇儿中心、健康管理中心等专职院区；另外，作为一级医疗机构的卫生服务站，则承担起慢病管理和医养结合的职能。

林杨林期望，由“院区重塑小组”引领不同院区，发展各自的特色学科，满足居民多样化的医疗需求，以达到不同级别的医院既差异化定位又协同发展、充分发挥兖矿总医院作为集团式医院集群的规模优势。同时，也发挥一个类似“内部医联体”的集团化医院的天然优势：既能借鉴目前医联体建设中的成功经验，又能与新里程医院集团打造领先的区域诊疗中心的战略布局相契合，规避掉某些松散型医联体的种种弊端。（新里程医院集团供稿）