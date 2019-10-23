石阡县人民医院提升县级医院综合服务能力

2016年12月，根据国家卫计委的安排部署，苏州大学附属第一医院（以下简称苏大附一院）与石阡县人民医院建立对口帮扶关系。

在苏大附一院的倾情帮扶下，如今石阡县人民医院成功成为贵州省第九家通过三级综合医院认定的医院；设立了全省首家县级医院脑卒中防治中心，开创多项首例手术，县域内外转率同比下降10%，县域内住院就诊率达到90%。石阡医疗水平得到全面提升，让当地群众在家门口就能享受到三甲医院的医疗服务，托起了群众的“健康梦”。

“白衣天使”西南飞 千里苏黔一片情

自两家医院结为对口支援关系以来，贵州省副省长何力、省卫健委主任李奇勇、苏大附一院院领导及铜仁市、石阡县领导多次到石阡指导帮扶工作并看望慰问帮扶专家。苏大附一院明确医疗队的工作任务，提出要打造“四个一”精品工程，即带去一项技术、创建一个学科、培养一个人才、留下一种精神。要求帮扶医生讲政治、讲业务、讲经验，使工作落到实处，百姓能真正获利。石阡县领导多次带队到苏大附一院交流学习，石阡县政府出台了《石阡县东西部协作考核实施细则》，推动帮扶工作的发展，医院成立了东西部协作医疗对口帮扶领导小组，设置对口支援办公室，由专人负责具体办公，专人负责后勤保障工作，为专家提供优质、高效的后勤服务，让帮扶团队在医院工作舒心、生活放心。

打造永不撤走的医疗队

在石阡县，“精准扶贫户”去县级医院就医可以报销几乎全部的费用，当地居民生病的治疗费用不愁了，可随之而来的却是如何加强县级医院医生能力，使“大病不出县”为当地百姓带来真正的健康福利。

“授人鱼不如授人以渔”，变“输血”为“造血”是关键。医院的发展，关键在人才，打造一支永不撤走的医疗队伍是两家医院最终愿望。根据临床科室发展需求，采取“请进来、送出去”的方式，大力培养专业技术人才，把专家请进来点对点、科对科的进行指导，通过远程会诊、教学查房、技术帮扶、疑难病例会诊、手术示教、学术讲座等形式为受援医院传授先进技术理念；受援医院派出技术骨干及中层干部到苏大附一院“充电”学习。

刘建刚是苏大附一院神经外科副主任医师，也是苏大附一院第一批派出的医疗队专家成员之一。当他来到科室，“基础设施落后、技术水平低”是他最大的感受，这里的神经外科无论是技术还是设备、临床管理等都亟需进一步提高与加强。引进设备是需要经过县里严格审批的，速度相对比较慢。刘建刚通过相关渠道直接与显微镜设备公司联系，说明当地的现状和患者的需求、以及当地手术的开展情况等，公司非常重视，立即从北京总部空运了一台到石阡。刘建刚与所有援阡医生一样，始终希望自己的帮扶可以为当地留下一支带不走的医疗队，“强髓造血”才是对当地百姓最好的帮助。

2017年3月至今，苏大附一院共派驻点帮扶专家达7批次共计75人次，单次邀请手术指导60余人次，帮扶科室有神经外科、骨外科等18个科室，开展教学查房450余次，学术讲座30次。2018年8月，两家医院还开通了远程医疗会诊。石阡县人民医院派出一批业务骨干到苏大附一院进行长期进修学习，要求进修学习人员学习归来均要开展至少1项新项目、新技术，为全院职工授课，撰写一篇科研文章，提升年轻医生的“造血”功能。目前，学习归来的医务人员均成为科室的中流砥柱，且重点帮扶的神经外科、心内科技术在市内均处于领先水平，为患者服务的能力得到质的提升，群众满意度得到大幅度提升。

不忘初心 驰而不息

苏大附一院充分利用资源优势，突出重点进行帮扶，开启“管理+医疗”团队帮扶模式，帮扶成效明显。主要体现在加强对石阡县医院重点专科建设、五大中心建设、科研工作的指导。2017年4月，在苏大附一院帮扶专家的帮扶下，该院“5+2”学科建设得到了提升。2018年7月，成立脑卒中防治中心。8月，取得贵州省首批卒中中心建设单位授牌，同月，顺利的通过基层胸痛中心验收并授牌。实现科研工作零突破。各帮扶专家充分发挥技术优势，切实帮助该院提升医疗服务能力，填补了该院在多个学科医疗技术上的空白。

医者大爱

苏大附一院专家在石阡帮扶期间，不仅留下技术，更传承了仁医大爱精神。

刘建刚在石阡县人民医院成立了脑卒中防治中心，定期到各乡镇义诊、筛查。利用家庭医生签约和医共体建设对群众及基层医务人员进行脑卒中知识宣传，保证脑卒中患者得到及时早期治疗。刘曼在功能科帮扶期间，不仅为科室解决了缺少脑卒中饰查机器的问题，还帮助科室创立了颈脑血管超声一体化检查模式。同时，建立了经颅多普勒超声报告的模板，为科室留下了经颅工多普勒的操作方法、检查结果的分析；陆勇在帮扶期间于中坝中学组织爱心支教，共帮助多名贫困家庭孩子。周炳元带教示范，优化医院心超检查流程，业余时间开展心超培训，在短短帮扶的15天时间中，坚持每天工作之余开展业务讲座及技能培训……

如今，苏黔帮扶工作还在继续，白衣天使们把苏州的“博习精神”带到石阡，用医者大爱温暖了这座城市，努力在为“精准扶贫”下的老百姓健康脱贫，打造出一支“永不撤离的医疗队伍”，助力石阡医疗水平持续提升。（石阡县人民医院供稿）