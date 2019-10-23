新疆生产建设兵团奎屯中医院加强软硬环境建设提升医疗服务

作为兵团系统唯一一家独立运营的的二级甲等中医医院，新疆生产建设兵团奎屯中医院（以下简称“中医院”）曾先后被评为奎屯市卫生先进单位、全国中医药应急能力建设先进单位、全国中医药系统创先争优活动先进集体、兵团级文明单位等称号。

走进中医院可以看到，古色古韵的亭台楼阁旁，垂柳丝丝，几株海棠花开的正艳，和煦的暖风带着花香掠过，三三两两的患者或在长凳上聊着天小憩，或在亲人的陪伴下坐着轮椅在院内悠闲地晒着太阳。医务人员热情接待前来就诊的患者……这是该院加强软硬环境建设、不断提升医疗服务的一个缩影。

打造就医环境 杏林花开春满园

“我是一个慢性病患者，每年都要来奎屯中医院住几次院。中医院医务人员服务好，这里环境不错。在病房住久了，出来散散步，看到院子里花开的这么好，心情很舒畅。”在中医院住院的一位患者表示。

近年来，中医院面对医保政策调整，分级诊疗的新情况，认真落实兵师党委工作部署，抓机遇、迎挑战、破难题，以提高医疗服务能力、丰富医疗服务文化内涵为切入点，从外部环境建设入手，干部职工积极参与环境改造工作，院领导带头清扫环境，形成每周一定期进行环境大扫除。在中医院办公室周边及住院部等栽种树木2000多棵，花草树木，相得益彰，亭台楼阁,古色古韵的中医院特色建筑，彰显中医院中医文化特点。

为方便患者就医，给患者创造一个舒心的就医环境，中医院在综合楼前，矗立修建药圣先贤的雕塑，在外观、细节上，充分展现中医特色和中医药文化的传承。设计制作医院视觉识别系统，规范医院各类标识牌、指示牌、宣传栏的制作，规范医院的庭院、大堂、走廊墙面、橱窗、候诊区、诊室、候药区、病房等区域的设计和设施布局。先后总结提炼了“以人为本、构建和谐”的医院文化理念和“厚德、精术、传承、创新”的院训。明确了“承古纳新、仁心为民、质量为本、品牌立院”的办院宗旨。

在门诊设立了独具中医特色、集“名科、名医、名药”一体的宣传画，在病区增设中医药知识宣传牌栏，宣传展示的内容均根据所在科室的特色有的放矢，在患者休息区域设置具有中医文化和健康知识宣传一体的文化长廊，介绍古代名医、中草药知识、养生保健等宣传内容，便民的同时营造了浓厚的中医文化氛围。

“加强中医药文化建设，把软文化转变为硬实力，不断将特色医院文化医院建设引向深入。 我们院党委决定把中医院打造成国家级中医文化科普基地，计划建立中医文化馆、中医文化长廊和中草药种植观赏园，前期图纸设计工作已经完成。不久后，一个更加美丽的中医院就会出现在大家面前。”展望未来，中医院党委书记丁以山说。

“联姻”名医名校 技术协作创一流

“我们和国内大医院、名医院开展技术协作，对于提高我们医院人才队伍建设、提高医疗水平、更好地造福周边职工群众具有十分重要的意义，这是一个好思路。”提起中医院开展的与名医名校协作，院长张卫江依然掩饰不住内心的激动。

当张卫江与广东省中医院副院长张忠德的手紧紧的握在了一起后，广东省中医院与兵团奎屯中医院正式“喜结良缘”。再加上与广州中医药大学的签约成功，中医院与名医名校进行技术协作全面展开。

中医院为加强医院间的合作交流，合理利用医疗卫生资源，缓解基层和社区群众“看病难、看病贵”等问题，共同致力于振兴中医药事业，通过“走出去、请进来”的方式，开展“名医名校”联姻活动，截止目前，先后和南京市中医院、广东省中医院和广州中医药大学等国内知名中医院校形成协作关系，进一步促进了医院的建设和发展。

签约医院协助中医院进行专科专病建设，制订专科专病发展规划、培训专科人才、开展中医药特色疗法及新技术和新项目。免费接受中医院人员到签约医院跟师学习或进修。每年派专家来中医院开展义诊、查房或专科知识讲座等活动，为患者提供会诊、转诊等优先服务。依托签约医院的力量，中医院还与南京中医院签约成为肛肠技术协作中心，让周边患者不出家门即可享受到国内一流的技术服务。

“在挂职我院的中组部第18批博士服务团蔡余力博士的牵线搭桥，成功实现了和山东省中医院的签约，签约之后，必将会促进我们医院工作再上新台阶。”张卫江说。

加强人才培养 队伍建设见成效

魏继兵2005年到中医院上班，从2008年开始被派到新疆自治区中医院学习，先后在北京东方医院、南京中医院、淮安中医院等外出学习过8 次。现在不但是医院的技术专家业务骨干，也成了一名中层领导干部。

“立院之本，惟在得人。兵团奎屯中医院按照“人才兴院”的理念，采取外派人员走出去学习、主动引进来人才方式。招聘医科大学毕业生近百名，人才培养不仅要投入资金，更要投入感情。有了好医生，医院自然能有大发展。”起加强人才培养一事，中医院党委书记丁以山提动情地说。

中医院先后派出骨干医生外出学习32人（次），现在都是医院的业务骨干。同时，广泛开展“学名师、承大医、拜名医名师” 传承活动。开展与中医院内的三个中医名师收徒拜师后，医院又先后选派6名基础知识扎实的医务人员与北京东方医院、广东省中医院的五个省暨国家级名医举行了拜师活动，提高了医学技术水平，弘扬了中医文化的传承。

开展拜师学习活动的同时，中医院为进一步加强医疗高端人才的引进，制定实施中医院柔性人才引进实施方案，2018年引进淮安、南京及广东等地的副主任医师及国内知名专家9人，采用授课、赠书、查房、坐诊等现场教学形式，提升了中医院及七师医疗技术人员的技术水平，让七师职工群众不出奎屯就能享受到国内知名专家一流技术服务。

中医院还在做好培养、引进人才的同时，做到对引进人员待遇留人、感情留人。针对医院编制少的问题，该院党委专门开会研究，采取内聘的方式，实现了“同工同酬”，保持了人才队伍的稳定，进一步激发了广大医务工作者爱岗敬业的工作热情。

每年春节，中医院都会以党委的名义，给在中医院工作过的内地的专家和外地大学生父母邮寄新疆特产，送去节日的问候，用实际行动把感情留人落到了实处。

文化引领带动 凝心聚力促发展

“中医院在不断提升医疗服务技术水平的同时，通过开展丰富多彩的活动，带动各项工作的发展。”副院长姚雪霜介绍。

中医院以各项活动带动，真情服务患者，强化服务意识，增加医德医风建设，增强医院文明共建凝聚力。在院内积极开展急诊急救、护理技能大赛、演讲赛、职工运动会等活动提高医疗技术专业水平。抽调近30名医护人员和奎屯地方和乌苏的民族同胞一起排练迎新春七师联欢晚会，用积极向上的文化，增强兵地融合，文明共建的魅力，受到广大干群的一致好评。每月定期举行升国旗仪式，增强全院干部职工的向心力和凝聚力。

中医院开展“手拉手、民族情、送健康”主题活动，推动民族团结创建，丰富文化建设内涵。抽调10名专业技术骨干，到乌苏市甘家湖牧场为300余名哈族、回族等牧民开展义诊活动，免费送药2840元，发放健康知识宣传资料510份，深受牧民群众的欢迎，促进了兵地共融。

加强行风评议活动，严格行业纪律。院领导与职能部门进入临床各科室，向患者及家属发放《群众满意度问卷调查表》700多份，采取随机走访、电话调查等多渠道，广泛征询患者意见和建议。加强投诉管理，保证投诉渠道畅通。全院各科共收到锦旗22面,表扬信38封。2018年师卫生局面向社会专门进行满意度调查，中医院社会满意度达96.7%。

丁以山和张卫江远赴阿克苏一团“结对认亲”，给结亲户送去面粉、清油和羊肉等生活用品和慰问品，积极帮助解决结亲户生产生活上的困难。丁以山帮助“结亲户”阿卜杜艾尼·托乎提头脑灵活，收集木材贩卖加工和棉花收购信息并进行沟通交流，让阿卜杜艾尼·托乎提受益匪浅。张卫江的亲戚艾合麦提·阿里木，由于种地亏损，靠打零工维持生活抚养2个孩子，家庭生活十分困难。张卫江走的时候，为阿里木有病的母亲购买了营养品，并留下了600块钱，嘱咐她要照顾好身体。经牵线搭桥，帮助结亲户艾合麦提·阿里木和妻子喀迪尔报名参加奎屯华孚纺织公司当员工，令他们每月都有不错的收入。两位院领导的身体力行，成为医院开展民族团结活动的榜样和大家津津乐道的民族团结话题。

中医院通过“文化引领、内外兼修”，配合“人才强院”、“科技兴院”、“特色立院”战略的实施，推选出“最美援疆医生”和七师劳模各一名，围绕“医德医风”文化建设，在人民网、新华网、兵团日报等国家级和省级媒体发表稿件94篇，营造中医院良好的精神文化。

中医院上报兵团级科技立项1项，向七师科委上报6项科技立项，发表论文17篇。其中《针灸加走罐疗法治疗寻常型银屑病30例疗效观察》在国家核心期刊《云南中医中医药杂志》发表。《温心复麦汤治疗窦性心动过缓的疗效观察》，荣获七师科学技术进步三等奖。

突出专科特色 拓展服务树品牌

“中医院开设的夜诊服务，为我们这些白天上班没有时间看病的人提供了方便。”奎屯夏哈拉社区的居民张先生表示。

为了方便职工群众就医，中医院引进了多项新技术、新项目，包括开办中医经典科、中医减肥门诊，拓宽了医院的诊疗范围。邀请广东省中医院谢长才教授、蔡丙勤教授来中医院义诊、讲学，使七师职工群众不出奎屯就能享受到国内知名专家的技术服务。为满足在职患者中医治疗的需求，医院开设了夜诊服务，使广大患者可以利用下班时间前来就诊，得到患者认可。

一分耕耘一分收获，中医院建设随着进一步加强，实现年接诊病人42885人次。医院先后荣获全国中医药应急能力建设先进单位、全国中医药系统创先争优活动先进集体和兵团级文明单位，得到了越来越多的患者的好评。（新疆生产建设兵团奎屯中医院供稿）