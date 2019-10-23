英德市人民医院强化人才支撑  提升服务能力

近年来，英德市人民医院坚持“发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力”的工作思路，以党建引领人才，以创新推动发展，在英德市委市政府的大力支持下，全面提升医疗服务能力。

以“党建”为引领 激发工作活力

英德市人民医院坚持“党管人才”的原则，专门成立并根据工作实际，不断优化人才工作小组架构，强化对人才工作的指导，通过“学习型和服务型”党总支建设，宣传营造“尊重知识、尊重人才、尊重创造”的环境，树立了人才是第一资源的观念和人人皆可成才的观念。近年来，累计培养广东省杰出医学青年人才1人、岭南名医5人、清远市“起航计划”领军人才1人、清远市“起航计划”青年拔尖人才1人、清远市专业技术拔尖人才1人、清远市紧缺适用人才33人、英德市拔尖人才26人。

通过创建“党员先锋岗”、“党员示范窗口”，党员佩戴党徽亮明身份，以科学发展的观念把以人为本贯穿到人才工作的全过程，把用好用活人才充分融入建设人才培养基地、帮扶基层医疗机构、实施惠民利民措施等各项工作的每一个环节中，以党建为载体和抓手，党员干部模范带头，全院职工凝力聚智，激发工作活力，确保团队“堡垒式”的战斗力、医疗服务能力。

以“创新”为理念 搭建人才梯队

清远市委郭锋书记在清远市人才工作会议上说，“我们现在这个发展阶段比以往任何时候都更加需要人才，更加渴求人才。”英德市人民医院围绕党建育人才，推进人才工作创新突破，探索出了一些适宜于县级综合医院人才工作发展的新举措，也闯出了一条医疗人才工作发展的新路子。一是实施“三个打破”。即打破职称限制、打破地域限制、打破年龄限制，按照县级医院的人才短板、群众就诊的需求等实际情况，远赴湖南、江西、黑龙江等省市引进学科带头人，广泛吸引含高职称、高学历人才外的，紧缺专业的中级职称人才和返聘离退休的专家教授。二是实现“五个改变”。随着清远市“人才新政30条”落地，清远市的人才政策更加积极、更加开放、更加优化。英德市人民医院借此东风，开创了“自主招考”先河，实现了招聘性质、招聘方式、招聘命题、招聘时间、招聘地点的“五个改变”，从医院单独参加招聘会、见面会，只是单纯的收集人才资料、推介一下医院现状，改变为英德市相关职能部门的领导或工作人员监督下的现场入编考试；从每年一次的市直集体招考改变为多次自主招考；从职能部门统一命题改变为由医院自主出题；从次年的7-8月才能开考改变为提前到当年的12月底；从毕业生上门求职改变为到各大医学院校上门求才。自2017年实现自主招考至今，共招聘编制内医生65人。三是落实“七个一”。通过“情感留人、待遇留人、环境留人”，营造良好人才发展环境，落实了人才引培“七个一”，即分配一套过渡房，提供一个事业发展平台，送一份安家费、一份进步奖励，增加一层医疗保障，给予一份“伯乐奖”，每年进行一次慰问活动，让想做事的人有机会、能做事的人有平台、做成事的人有地位，实现了人才工作引得进、留得住、用得好。

目前，英德市人民医院有在岗职工1469人，其中卫技人员1296人，占在岗职工的88.2%。

以“政策”为抓手 促进学科发展

近年来，清远市、英德市大力实施人才强市战略，相继推出一系列含金量高、针对性强的人才政策。英德市人民医院积极争取扶持政策，先后两次在英德市委组织部的指导和帮助下，成功申报清远市“起航计划”集体人才项目。自2015年项目启动至今，共引育了高职称人才98人、高学历人才5人，打破了心血管内科、儿科、眼科、感染科没主任医师的困局；成功搭建了多科室病区。

开展心脏介入等技术，处于清远市领先水平。目前，英德市人民医院共有临床科室32个。医院以项目建设为抓手，以人才为切入点，积极开展各类新技术新项目，保障了医疗服务能力，逐步向大病不出县的目标迈进。

以“开放”为格局 实现上下联动

英德市人民医院抓住“广清一体化建设”、粤港澳大湾区建设的重大机遇，与广东省人民医院、广州医科大学附属第一医院、广东省医院协会、暨南大学附属第一医院等省级医疗团体、医疗机构建立了对口帮扶关系和学术研究合作关系，形成了常态化的人才培养输送和技术指导。从2014年开始，上述省级医疗机构先后派出49名专家到该院帮扶，有针对性地指导该院加强临床重点专科建设、新技术开展，并让越来越多的患者足不出县就能享受到优质医疗资源。同时，英德市委市政府给予配套编制、扶持资金，大力支持该院筹建“暨南大学肾脏外科研究所英德基地”、“博士后创新实践基地”，为培养粤北地区卫生专业人才提供长远发展的学术平台。

英德市人民医院依托省级医院的指导，充分发挥“柔性人才”的“传、帮、带”作用，打造了一支素质过硬的专业技术人员队伍，稳步推进“一联盟、两中心”的建设。具体表现为：

2015年11月，英德市人民医院胸痛中心正式启动，与乡镇基层医院签订胸疼方面的合作协议，建立省、市、基层三级网络医院关系，持续发挥县级综合医院的辐射带动作用，跟病魔要健康，跟死神抢生命，惠及一方百姓。

成立卒中中心，简化急救流程，改进医疗服务模式，为患者的多学科综合治疗搭建更好的平台，为急性缺血性脑卒中患者打开生命的绿色通道。

2019年8月，中国创伤救治联盟正式授予英德市人民医院为“创伤救治中心建设单位”；英德市卫生健康局正式授予英德市人民医院为“英德市创伤中心”；英德市人民医院正式加入国家级创伤救治大平台，成为粤北区域首家严重创伤救治中心创建单位。这将为患者提供更加优质、高效、安全、快捷的的急救服务，为健康平安英德作出更大的贡献。

另一方面，英德市委组织部印发《关于转发市人民医院对口帮扶基层卫生院工作方案的通知》，大力支持该院以拔尖人才培养为目的，以专业技术抓手，开展精准对口帮扶工作。目前，与大湾、青塘等15个基层卫生院签订了帮扶协议，制定了双向转诊机制，开展了远程会诊及远程影像诊断、检验共享。随后，英德市人民医院与沙口等6家基层卫生院建成医共体，通过专科共建、临床带教、业务指导、教学查房等多种方式，实现了首诊在基层，促进了优质医疗资源共享和下沉基层。

以“服务”为根本 发挥人才作用

英德市人民医院坚持公立医院公益性，落实药品零加成政策，严格控制医疗费用的增长，主动让利给群众，为解决群众“看病难、看病贵”贡献力量。

另一方面，不断推动学科建设。围绕老百姓的健康需求，开展学科建设专题研讨会。如：产科增设单人房、精神心理科增设住院病房等。英德市人民医院在2017年广东省57个县人民医院学科能力得分综合排第6名。2017年广东省103家三级综合医院，18个学科专业得分排名中，感染专业排第11名，多发创伤专业排第20名。2017年广东省103家三级综合医院DRG能力指数排第63名。

在英德市人民医院和兄弟医疗单位的共同努力下，2019年第一季度，英德县域居民住院率达到了90.7%。不忘初心，忠诚履责，英德市人民医院不断加强学科能力建设，为老百姓提供更优质的医疗服务。 （英德市人民医院供稿）