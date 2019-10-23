南丹县中医医院以活动为载体 将技术落地促服务不散场

8月2日，由中华医学会泌尿外科学分会、中国医师协会泌尿外科医师分会主导，广西医科大学一附院、河池市人民医院以及南丹县中医医院共同承办的第十三期“走遍中国前列县(腺)—诊疗泌尿疾病，关爱老年健康”全国性大型公益系列活动暨医联体单位名医名家走基层送健康活动，在广西南丹县中医医院启动，顶级专家直面广大基层群众把脉问疾。

活动当天，众专家齐聚一堂，通过视频转播集中观看了来自主会场上海崇明站的开幕，并深刻领悟了“走遍中国前列县（腺）”大型公益活动主创人、中国工程院院士、海军军医大学校长孙颖浩教授在开幕仪式上的讲话精神。随后，广西南丹站活动启动。当地政府主要负责人以及卫生健康主管部门会同来自全区各大医院的专家们一道出席了启动仪式，并做工作指示。

广西医科大学第一附属医院泌尿外科主任、教授程继文教授介绍说，"走遍中国前列县（腺）"公益活动由中国工程院院士、中华医学会泌尿外科学分会主任委员孙颖浩院士倡议发起，活动遵从务实、精简、公益的原则，通过义诊、讲座、帮带、手术等多种多样的形式，旨在用高超的技术回报社会，用高尚的医德温暖社会。活动自2016年正式启动以来，已成功举办12期，目前已有286位牵头专家组织了870站活动，近2000家医院的4145名泌尿外科专家协同广大护理人员、后勤组织人员以及志愿者参与，共实施了公益手术4689台，学术科普讲座2000多场，为全国患者提供义诊服务超过10万人次。公益活动走遍祖国大江南北，产生了积极的社会效益。

南丹县政府主要领导在作致辞时指出，此次公益活动汇聚了众多全区顶尖的泌尿系统疾病专家，充分彰显了各位专家仁心仁术、关注民声的医者风范，不仅为全县泌尿系疾病患者带来了高质量高水平的诊疗，更为我县健康事业发展带来了先进的医疗理念，全县医务工作者要倍加珍惜这次难得的机会，认真学习、深入领会、学以致用，把我县健康扶贫、医疗体制改革等工作实施好、推进好，不断提高南丹医疗卫生水平，最大程度满足人民群众健康需求。

活动聚集了全区十多家三甲医院的80多位优秀泌尿外科专家，组成“扁鹊医师团”，通过公益手术、义诊、健康科普学术讲座等形式，将健康送到百姓家门口。当天，全国有20多个省份50多个地方、县市，共同开展着这项公益活动，活动首次走进河池，南丹是第一站。

与义诊同时进行的还有专家、教授们带教亲手为患者开展手术治疗和学术讲座分享。活动开展了前列腺等离子剜除术、前列腺激光剜除术、经皮肾镜碎石取石术等7台高难度公益手术，手术过程同步传播到学术讲座会场，来自全市各医院泌尿外科的医务人员现场聆听专家讲座的同时观摩了手术全程，专家们现场进行手术讲解、带教点评。通过公益活动的开展，让边远基层的老百姓不出县就能享受到“扁鹊医生”们的专业诊治、公益手术，在不增加经济负担的前提下获得了优质的医疗服务，解除了疾病痛苦，同时，基层医院泌尿专科医护人员通过讲座学习、手术观摩进一步提升了专业水平，为更好的服务百姓奠定了良好的基础，切实让“仁心、仁术”惠及更多的患者。

“扁鹊医生”团队还分别作了学术讲座，他们结合自身多年的临床经验，深入浅出、言简意赅地讲述了对相关专业疾病的诊疗方式，为在场的医护人员带来了一场业务知识的盛宴。

此次“走遍中国前列县（腺）——诊疗泌尿疾病，关爱老年健康”大型公益行动，不仅让全县老百姓在家门口享受到全区泌尿外科专家最顶级的医疗服务，同时也借助此次活动，南丹县中医医院泌尿外科与上级医院泌尿外科建立长期密切合作关系，上级医院的专家、教授把先进的医疗理念、最新的研究成果、高超的医疗技术带到基层，促动今后医联体建设常态化工作推进，让优质医疗资源得到充分下沉，对基层医院进行长期“传、帮、带”扶持，为基层医院打造一支“带不走的医疗专家队伍”，从技术提升、人才培养、科研项目等方面对基层医院进行帮扶，使基层医院医技能力得以快速提升。最终达到更好地服务老百姓，切实提高县域内就诊率。

目前南丹县中医医院与河池市人民医院已结成紧密型医联体，两院联手设置泌尿外科、妇产科“医联体专家流动工作站”，每周都有专家驻扎南丹县中医医院，开展联合坐诊、查房、手术、业务指导，帮助开展健康服务新技术和新项目等，让群众在“家门口”就能享受三甲医院的诊疗服务。大型公益活动的举办更促成南丹县中医医院与上级医院医联体工作的紧密联动，使得上级医院专家教授的前沿技术和丰富经验在基层落地开花，更好的惠及当地百姓健康服务。活动落下帷幕，南丹县中医医院的服务不散场，仅半个多月来，该院外科医师团队利用引进到的先进技术继续为8例慕名而来的边远乡村贫困泌尿疾病患者行相关手术，并辅助以适宜的特色中医疗法，促患者回归健康生活模式。

当天，义诊现场就聚满了闻讯赶来的患者。由广西医科大学附院、广西区人民医院、广西中医药大学附院等大医院优秀专家组成的“扁鹊医师团”，运用扎实的医学知识和丰富的临床经验，针对多种常见疾病为患者进行了免费咨询解答，并耐心细致告知每一位患者在疾病的预防控制、用药安全、饮食习惯等方面需要注意的事项，不厌其烦地为患者们解答病情、认真制定个性化治疗方案。

作为南丹县中医医院医联体单位的河池市人民医院，派出多学科名医名家，分别深入门诊、病房展开义诊、查房、会诊、病例讨论、业务交流分享等，为广大群众提供疑难杂症疾病的预防、治疗等，解决病痛疾苦。整个义诊活动现场始终充满了医患之间的和谐、温馨与感动。

“扁鹊医师团”专家们以及医联体单位河池市人民医院的名医名家在3个多小时的义诊活动中，接诊患者460多人。许多患者表示，平时到大医院治疗很不方便，尤其是找这些大专家看病更是一号难求；今天区内这些知名专家主动下基层、走进南丹，在家门口就能得到高端的诊疗服务，真是省钱又方便的大好事。前来就诊的患者无不感到庆幸。 （南丹县中医医院供稿）