教育部“校园食品安全专项整治专题网页”上线
10月23日，教育部“校园食品安全专项整治专题网页”在教育部门户网站正式上线。
图为专题截屏
据了解，该专题网页以“守护校园食品安全 打牢健康中国根基”为主题，包括政策聚焦、典型经验、媒体报道和科普园地等板块内容。专题网页全面展示了专项整治工作开展以来国家部委和地方校园食品安全专项整治工作出台的相关政策文件，总结推广校园食品安全专项整治的典型经验和成效。
校园食品安全专项整治专题网页上线，是教育部推进校园食品安全专项整治的一项重要举措。教育部将依托该专题网页，进一步加大校园食品安全专项整治工作宣传力度，争取学生和家长等社会相关方面的支持，让广大人民群众真切感受到此次校园食品安全专项整治的力度和效果。
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