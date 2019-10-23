市场监管总局：天猫阿一波售海带结铅超标

人民网北京10月23日电（董童）22日，市场监管总局于官网发布《关于3批次食品不合格情况的通告》（以下简称“通告”）称，近期市场监管总局组织食品安全监督抽检豆制品、水产制品、饼干、调味品等4大类食品195批次样品，发现除豆制品外的3大类食品3批次样品不合格，检出重金属污染、质量指标不达标、质量指标与标签标示值不符等问题。

据市场监管总局提供的不合格产品信息显示，天猫阿一波旗舰店（经营者为福建省晋江市安海镇阿一波食品有限公司）在天猫（网店）销售的、标称福建省晋江市经济开发区阿一波食品有限公司生产的海带结，经上海市质量监督检验技术研究院检验发现，其中铅含量（以Pb计）为1.95mg/kg，高于国家规定的标准值≤1.0mg/kg，不符合食品安全国家标准规定。

抽检不合格食品具体情况通告如下：

重金属污染问题

天猫阿一波旗舰店（经营者为福建省晋江市安海镇阿一波食品有限公司）在天猫（网店）销售的、标称福建省晋江市经济开发区阿一波食品有限公司生产的海带结，经上海市质量监督检验技术研究院检验发现，其中铅（以Pb计）不符合食品安全国家标准规定。福建省晋江市安海镇阿一波食品有限公司对检验结果提出异议，并申请复检；经福建省产品质量检验研究院复检后，维持初检结论。经福建省市场监管局核实，该批次海带结产品为晋江市波乐电子商务有限公司涉嫌假冒生产，并被立案调查。

质量指标不达标问题

江苏省苏州绿地优鲜超市有限公司南京江东中路分公司销售的、标称天津甘蒂国际贸易有限公司经销的、Nuova Industria Biscotti Crich S.p.a.生产的可意奇全麦梳打饼干（原产国：意大利），经南京市产品质量监督检验院检验发现，其中过氧化值（以脂肪计）不符合食品安全国家标准规定。天津甘蒂国际贸易有限公司对检验结果提出异议，并申请复检；经江苏省产品质量监督检验研究院复检后，维持初检结论。

质量指标与标签标示值不符的问题

浙江省永旺华东（苏州）商业有限公司杭州良渚店销售的、标称上海加产贸易有限公司进口的东丸酿造淡口酱油（原产国：日本），氨基酸态氮（以氮计）检出值低于产品包装标签标示值。检验机构为宁波海关技术中心。

通告显示，对抽检中发现的不合格食品，市场监管总局已责成天津、上海、江苏、浙江、福建等省级市场监管部门立即组织开展处置工作，查清产品流向，采取下架召回不合格产品等措施控制风险；对违法违规行为，依法从严处理；及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开，并向总局报告。