第三代杂交稻首测亩产破1000公斤

第三代杂交水稻新组合试验示范衡南基地测产结果公布，两块试验田平均亩产1046.3公斤。袁隆平表示，此次测产结果达到预期，他很满意。专家组认为，第三代杂交水稻新组合表现优势强，产量有重大突破，建议国家及相关单位给予大力支持，加快推动产业化进程。

袁隆平还表示，未来他的团队将向一公顷产20吨（即亩产1333公斤）的目标努力。

昨日，记者从国家杂交水稻工程技术研究中心了解到，在对湖南省衡南县云集镇示范的第三代杂交水稻新组合G3-1S/亲19进行机收测产中，两块试验田平均亩产1046.3公斤。袁隆平表示，此次测产结果达到预期，他很满意。

袁隆平秘书、杂交水稻专家杨耀松透露，随着人们生活水平的提高，杂交水稻研究战略也有调整，第三代杂交水稻口感将会非常棒。

首次测产突破1000公斤

10月21日至22日，湖南省农学会组织中国农业科学院、福建省农业科学院、中国水稻研究所、湖南农业大学、湖南省农业农村厅、湖南省水稻研究所等单位专家，对国家杂交水稻工程技术研究中心（湖南杂交水稻研究中心）在湖南省衡南县云集镇、湘潭市雨湖区及长沙市芙蓉区示范展示的第三代杂交晚稻系列组合进行了现场考察与测产。

在对衡南县云集镇示范的新组合G3-1S/亲19进行机收测产中，第1丘实收面积468.48平方米，实收毛谷882.8公斤；第2丘实收面积711.52平方米，实收毛谷1363.0公斤，按照标准含水量13.5%折算，分别折合亩产1034.4公斤、1058.3公斤，平均亩产1046.3公斤。

袁隆平表示，测产结果达到了预期，他很满意，希望该品种早日通过审批，能够在海南制种。

在第三代杂交水稻现场考察与测产专家评议会上，专家组认为，第三代杂交晚稻新组合表现优势强，产量有重大突破，建议国家及相关单位给予大力支持，加快推动产业化进程。

下一步将向亩产1333公斤冲刺

袁隆平表示，按照前期测量，如果后期天气好，有可能达到亩产1200公斤。

在第三代杂交水稻考察与测产专家评议会上，袁隆平介绍，第三代杂交水稻是利用普通隐性核雄性不育系为母本，以常规品种、品系为父本配制而成的新型杂交水稻。第三代杂交水稻不育系不仅兼有三系法（第一代）不育系育性稳定和两系法（第二代）不育系配组自由的优点，同时又克服了三系法不育系配组受局限和两系法不育系繁殖、制种存在风险的缺点，是水稻杂种优势利用的理想途径。

“我们争取明年新组合叁优一号（G3-1S/亲89）能够通过湖南省的审定，然后向全国推广，不断扩大示范面积。”袁隆平表示，未来他的团队将向一公顷产20吨（即亩产1333公斤）的目标努力。

关注1

第三代杂交稻与前两代有何区别？

克服前两代杂交水稻多个缺点

杨耀松在接受新京报记者独家专访时说，第一代杂交水稻是以细胞质雄性不育系为遗传工具的三系法杂交水稻，第二代是以光、温敏雄性不育系为遗传工具的两系法杂交水稻，第三代是以遗传工程雄性不育系为遗传工具的杂交水稻。

在第三代杂交水稻研究中，将普通核不育水稻通过基因工程育成的遗传工程雄性不育系，兼有三系不育系育性稳定和两系不育系配组自由的优点，同时又克服了三系不育系配组受局限和两系不育系育性易受光、温条件影响的缺点。

在实验种植田里，新京报记者看到，与一般水稻相比，第三代杂交水稻根茎明显粗壮，并且要高出一大截，最高的水稻可与成年人齐胸。试验田周边安装多个摄像头，进行实时监控。

同时，第三代杂交水稻还克服了第二代杂交水稻对光照和温度敏感的缺点，杂交优势明显。

关注2

第三代杂交稻种子研发有何特点？

制种和繁殖都非常简便易行

杨耀松表示，杂交水稻相当于果树嫁接，通俗来讲，相当于一个混血儿，与转基因完全没有关系。

对于第三代杂交水稻种子的研发，杨耀松介绍，遗传工程杂交水稻属于第三代杂交水稻。遗传工程雄性不育系每个稻穗上约结一半粉红色的种子和一半普通（黄色）的种子，黄色的种子是非转基因的、雄性不育，可用于制种，制出的杂交稻种子也是非转基因的；粉红色的种子是转基因的、可育的，可用来繁殖，其自交后代的稻穗，又是一半结粉红色、一半结黄色的种子，利用色选机能将两者彻底分开，因此，制种和繁殖都非常简便易行。

关注3

第三代杂交水稻量产前景如何？

袁隆平希望明年能在海南制种

袁隆平表示，希望此次测产的品种早日通过审批，明年能够在海南制种。

2011年，袁隆平领衔启动第三代杂交水稻育种技术的研究与利用，并获得了以遗传工程雄性不育系为遗传工具的杂交水稻育种技术。

截至2017年，杂交水稻在我国累计推广超90亿亩，增产9000多亿公斤。按每人每天吃1斤米计算，杂交水稻至少可多养活50亿人口生活1年。

■ 焦点

第三代杂交水稻会很好吃

袁隆平此前接受新京报记者专访时介绍，上个世纪要解决温饱问题，让人们先吃饱，现在大家生活水平提高了，老百姓不仅满足于吃饱，还要吃好。

“原来认为优质和高产矛盾，其实不矛盾，只是难度大。”袁隆平说，去年在青岛，他把团队共同研发的超级稻给日本稻米协会副会长品尝，对方称“不错、不错，可以跟‘越光’媲美啊”。

据袁隆平介绍，日本有个水稻品种叫“越光”，在北京超市卖80元一斤，而他的团队研发的超级稻亩产量远远高于“越光”。“‘越光’每亩地产量是800斤，我们超级稻是800公斤。”

袁隆平秘书、杂交水稻专家杨耀松介绍，他们在杂交水稻研究方面早已进行了战略调整，杂交水稻不但要高产，还要优质。对于第三代杂交水稻的口感，杨耀松表示同样会很好吃。

新京报记者 刘名洋