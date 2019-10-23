不摄入咖啡因 或降低流产风险
美国国家卫生研究院研究人员分析2014年一项调查结果后得出上述结论。调查针对1228名有意在2007年至2011年怀孕的女性，让她们报告咖啡因、酒精摄入量以及吸烟情况。这些女性接受血液中咖啡因水平检测。
研究人员审视调查对象流产情况，发现摄入咖啡因关联流产风险，即使摄入量低于医生推荐量也有这种关联。研究人员因而认定，远离咖啡因对考虑怀孕的女性更有利。
就怀孕女性摄入多少咖啡因合适，医学界没有定论。英国和美国现有膳食指南建议，孕妇每天摄入咖啡因不要超过200毫克，相当于两杯速溶咖啡的含量。
美国生殖医学学会副主席休·泰勒说：“关于咖啡因摄入和怀孕的数据仍然没有结论。不过，减少或完全不摄入咖啡因似乎对女性和孩子没有任何害处。”
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