电子烟危害健康 市场监管迫在眉睫

一周前，深圳一男子因为在公共场所吸电子烟被开罚单，这也成为国内开出的首张电子烟罚单。

两个月前，国内某城市一位孕妇遭遇街头推销电子烟，哭笑不得。

一年前，香港宣布禁售电子烟。随后，多个电子烟品牌在京东、天猫停售。

“新潮、时尚加上高额利润、监管滞后，往往让消费者忽略了对产品本身的理智判断，更让商家有了十多年轻松加愉快的大肆盈利。好在社会正在变得更加理智和清醒。我的店面已经停售了电子烟”。电子烟饱受社会广泛质疑后，曾经销售过数个电子烟品牌的网店老板李珂这样说。

无科技含量，但有毒物质含量高

电子发生、口味自调、清洁环保、使用方便。说到电子烟的这些吸睛标签，中国环境行为法学会高级工程师张志刚这样评价：“一般来讲，电子烟会在产品性能和配料上突出科技含量高、新潮时尚，其实，电子烟的配料无非就是尼古丁、水、香料、丙二醇、丙三醇，至于原理就更简单了，仅仅就是一种电子蒸发，毫无科技含量可言。”

张志刚所做的一项社会调查表明，由电子烟复吸传统香烟的人，基本都是因为电子烟不能过烟瘾，而真正吸用电子烟上瘾的人都是年轻人，多数没有吸过传统香烟。吸用电子烟的人群，特别是年轻人群，往往没有真正的烟瘾，更多的是在追赶时尚。调查结论进一步表明，吸用电子烟只是养成了另一种有害的习惯。

“在正常使用条件下，一些电子烟气溶胶中的某些金属（包括铅、铬和镍）及甲醛的浓度等于或高于传统卷烟中的浓度，其中还包括某些金属颗粒，比如镍、铬、铅，甚至比传统卷烟产生的二手烟的含量还要高。此外，电子烟还会产生一些传统卷烟烟气中没有的有毒物质，如乙二醛，该物质易燃，有毒，具刺激性，蒸气或雾对眼睛、黏膜和上呼吸道有刺激作用。随着消费者的理智回归和社会评价的不断客观化、公正化，电子烟遭受质疑是必然，这也是其产品本身特点决定的。”张志刚说。

监管速度慢于市场膨胀，须加紧

即使是已经对电子烟进行立法监管的美国、日本、印度，其监管措施也远远晚于电子烟市场的兴起，因为这种兴起速度快得惊人。2018年，美国电子烟制造商JUUL为员工发放20亿美元年终福利。同年，我国电子烟销售额接近50亿元，生产企业近4000家。少监管和高利润，是电子烟市场十多年来迅速膨胀的两大助推剂。在这期间，全球18岁以下的群体，成为了全新的烟民群体。

10月1日深圳新版《控烟条例》的实施，无疑为我国正式启动电子烟市场监督和产品监管开了个好头。

管控电子烟最直接的受益者是谁？国家烟草质量监督检验中心主任胡清源说：是青年人。对于电子烟管控不彻底、不到位，最大的危害就是让18岁左右的年轻人误认为电子烟不是烟。胡清源表示，这是一个很大的误区。

胡清源呼吁，随着美国、日本、印度等国家对电子烟实施了不同程度的禁止，我国对于电子烟的相关政策、规定，也应该尽快出台。

“可喜的是，我们已经开始行动了，目前国内对电子烟监管最明确的信号在今年7月底，国家卫健委会同有关部门进行了电子烟监管的研究。根据电子烟产业界的预测，电子烟的立法最快可能于10月落地。”胡清源说。

胡清源认为，针对电子烟出台相关政策和法律，对我国的禁烟限烟甚为必要，这不仅是出于对我国民众的健康考虑，更是对我国今后限烟禁烟的战略思考。