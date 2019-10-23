生物安全法草案拟对生物技术谬用等行为作处罚

生物安全法草案10月21日首次提请十三届全国人大常委会第十四次会议审议。针对我国法律对前一时期发生的生物技术谬用等行为和事件缺乏相应处罚规定的问题，草案明确了相应的责任及处罚，填补了法律空白。

记者从会议上了解到，草案开宗明义，明确了维护国家生物安全是其总体要求，保障人民生命健康是其根本目的，保护生物资源、促进生物技术健康发展、防范生物威胁是其主要任务。草案第一条中“促进人类命运共同体建设”的表述，体现和表达了我国通过实现生物安全，寻求人类和谐共生的良好愿望和主张。

据悉，草案规范、调整的范围分为八大类：一是防控重大新发突发传染病、动植物疫情；二是研究、开发、应用生物技术；三是保障实验室生物安全；四是保障我国生物资源和人类遗传资源的安全；五是防范外来物种入侵与保护生物多样性；六是应对微生物耐药；七是防范生物恐怖袭击；八是防御生物武器威胁。

由于立法涉及范围广泛，草案在管理体制上明确实行“协调机制下的分部门管理体制”。在充分发挥分部门管理的基础上，对于争议问题、需要协调的问题，将由协调机制统筹解决。

在制度设置上，草案建立了通用的制度体系，如监测预警体系、标准体系、名录清单管理体系、信息共享体系、风险评估体系、应急体系、决策技术咨询体系等，并明确了海关监管制度和措施等。

草案设专章规定了生物安全能力建设，主要体现为通过加大经费投入、基础设施建设、人才培养，鼓励和扶持自主研发创新、科技产业发展等途径对生物安全工作给予财政资金支持和政策扶持等。

在法律责任部分，草案还规定了对国家公职人员不作为或者不依法作为行为的处罚规定。专家指出，上述处罚规定对应相应的职权，有利于保证依法行使职权，有利于法律建立的各项制度的切实实施。（记者陈瑜）