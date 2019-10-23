定期运动有助预防慢性疾病

德国汉诺威医学院的科学家在多项研究中证明了运动对预防疾病的重要性，定期运动有助于预防慢性疾病并确保移植成功。研究结果发表在最近的《柳叶刀公共卫生》期刊上，并已从模型项目研究应用到工厂和学校的日常生活中。

定期游泳、骑自行车、跑步等是影响细胞再生及其衰老的重要因素。汉诺威医学院的研究人员通过体育锻炼对志愿者的细胞再生和身体功能表现的调查，证实成年人和儿童都可以从定期运动中受益。汉诺威医学院胸腔移植和血管外科诊所主任哈维里希教授说：“肥胖、高血压和高血糖是心血管疾病的危险因素，可导致器官衰竭。”“我们能够证明定期进行体育锻炼可以减少危险因素并预防疾病。”

研究还证实，移植患者也能从运动训练中受益，这在动物研究中尤其明显，即使进行心脏移植，也可以减少移植后血管损伤的发生。

研究人员已将研究成果应用到大众汽车公司健康促进计划，医生和教练对沃尔夫斯堡工厂的312名员工进行了单独护理，并与未经治疗的对照组进行了比较。

实践证明，接受训练的志愿者健康风险因素和代谢综合征的严重程度，例如高血压、高血糖、脂肪代谢紊乱等均有降低。训练有素的参与者体重减掉了3—5公斤，并减少了多达9%的体内脂肪，工作能力提高了4%。汉诺威医学院的研究人员和合作伙伴大众汽车公司为此获得了拜尔布伦基金会的2019年健康奖。

这一合作项目还对奥迪汽车公司67位男雇员进行了研究。以白细胞端粒的长度作为细胞再生能力的指标，结果发现，在6个月的时间里每天训练半小时，端粒延长甚至达到了6%。这表明细胞已恢复，受试者能够借助耐力运动显著降低其生物学年龄。

同样，对290位45岁以上、以前没有定期参加运动的女性进行抽样研究发现，运动对中年女性的心脏、血管和身体其他功能提高大有益处。（记者顾钢）