珍爱健康，拒绝电子烟

尼古丁是电子烟烟液主要成分

近日，有关电子烟的报道霸屏。何为电子烟？它有哪些危害？记者就此专访了中国疾病预防控制中心研究员吴宜群。

“无论从科学角度还是现实情况，电子烟对人体的伤害都不容忽视。”吴宜群说，“电子烟是指电子尼古丁传输系统，是一种将电子烟烟液经雾化器雾化成气溶胶后，向使用者呼吸系统传送尼古丁和其他物质的产品，而尼古丁（俗名烟碱）是电子烟烟液的主要成分。”

电子烟是一种模仿卷烟的电子产品，它有着与卷烟一样的外观、烟雾、味道和感觉。不论吸烟还是吸电子烟，目的其实就是获取尼古丁。模仿吸烟方式，维护吸烟感觉，释放汽化烟雾是绝大多数电子烟的共同特征。

“尤其对于好奇心和模仿力强的青少年来说，电子烟有形似真烟的外形，时尚、炫酷的造型，标识不明的包装、拥有多种诱人口味，吸引力是很大的。”吴宜群说，再加上商家“无害、无毒”的鼓吹、网上玩电子烟喷雾视频的诱惑，这些所谓的“电子烟文化”在青少年中甚至成了一种流行趋势。“最令人担忧的是，青少年轻易尝试吸用电子烟，可能让原本不吸烟的年轻人最终成为吸电子烟、甚至吸传统卷烟的消费者，从此养成吸烟恶习。”

“无论是传统的卷烟，还是电子烟，尼古丁都是其主要成分。”吴宜群说，尼古丁有三方面特性。首先是高度成瘾性，国外文献报道，尼古丁的成瘾性已经被证实高过多数毒品，仅低于可卡因和海洛因；其次，尼古丁属于剧毒化学品，已被列入我国《剧毒化学品目录》（2015版）。

此外，尼古丁还具有致病性。吴宜群说，重复吸入尼古丁会造成微循环缺血，血压升高、心跳加快；损害血管内皮细胞，促进血小板凝聚，增加心脑血管疾病风险；尼古丁还可以直接破坏维生素C和阻碍其吸收。尼古丁是致癌物，在其分解代谢过程可转化成具有致癌作用的亚硝胺。

“未成年人和青少年对尼古丁较为敏感。医学数据表明，尼古丁会影响尚在发育的大脑功能，比如引起注意力、学习能力、控制冲动能力的下降，增加未来成瘾的风险，过量摄入还可能会有生命危险。”吴宜群说。

电子烟或致过量吸入尼古丁

“国内电子烟市场缺乏监管，电子烟处于无产品标准、无质量监管与无安全评价的‘三无’状态。”吴宜群说，部分电子烟产品中尼古丁含量很高，甚至可以导致对人体的直接伤害。欧盟规定，电子烟制品中尼古丁含量不得超过20毫克/毫升。目前，国内电子烟产品质量参差不齐，烟液中的尼古丁含量1.5毫克/毫升～36毫克/毫升，波动范围大。

此外，电子烟烟液尼古丁浓度标识模糊，可能导致消费者过量吸食尼古丁。16份文献报道了烟液中尼古丁含量与标识不一致的问题，涉及544个样品，标识的尼古丁含量与实际含量差别较大，偏差范围为-100%～105%。

中央电视台2019年“3·15”晚会“消费警示”节目报道，把从市场上随机购买的8种电子烟烟液送实验室检测尼古丁含量，发现5种烟液尼古丁浓度标识不规范：只有尼古丁含量数值没有标注单位。例如，60毫升的烟液，标注含量6毫克，实验测得的尼古丁含量高达340毫克。这种标注方式极易误导消费者。送检的烟液有3瓶标注3毫克/毫升，但实际测得值分别为11.85毫克/毫升、11.55毫克/毫升与11.69毫克/毫升，实际测定浓度比标识浓度高出3倍多。

“此外，有些网上购买的电子烟，规格参数一栏中仅有油烟浓度：高、中、低、无四档，消费者根本弄不清自己购买的电子烟中尼古丁的浓度是多少。”吴宜群说。

有研究表明，电子烟尼古丁吸入量与烟液尼古丁浓度、加热系统、呼吸方式、环境风力等有关。伴随着不同人对于电子烟的使用频率、使用方式的不同，尼古丁的吸入量也都有所不同。“由于有电子烟商宣传电子烟是戒烟的神器，避而不谈其中尼古丁的成瘾性。很多人追求刺激，快感，会选择高浓度尼古丁的烟液（烟弹）和大功率的雾化器。有些用户通过旋转送风量控制系统改变烟雾大小，选择自己喜欢的浓度，无意中摄入过量的尼古丁。”吴宜群说。

令吴宜群感到忧心的是，不会吸烟的学生，好奇心强、喜欢模仿，觉得吸电子烟很酷。“青少年并不知道电子烟的主要成分，甚至不知道其中含有尼古丁，更易导致尼古丁中毒。”

“总之，尼古丁成瘾是电子烟销售的基础。由于尼古丁的高度成瘾性以及毒性，过量吸入电子烟中的尼古丁，存在较大的安全隐患。”吴宜群说，建议全面禁止将电子烟作为普通商品销售和使用。若将来电子烟经过确凿科学论证可帮助戒烟，电子烟也应与戒烟药一样，需通过国家相关部门认证。