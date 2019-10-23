长倒刺是因为缺乏维生素吗？

不少人会把手指上的某些外观变化，当成身体缺乏某些营养素的信号灯。比如，指甲的月牙大小、斑点、竖纹、凹陷，以及甲根部位长倒刺等现象。说到倒刺，那感觉真是让人眉头一皱，事儿不大，但不处理的话剐到哪儿就是针扎般的疼。手欠点儿的人一狠心拔掉它，搞不好能“撕”出一道口子，流血不说，还会增加皮肤感染的风险，甚至引发甲沟炎等问题。

对于倒刺的出现，有一种较为流行的说法是“爱长倒刺是缺乏维生素”，而且指出是缺乏维生素B6和维生素C。这种说法科学吗？

倒刺的出现是因皮肤油脂少

在医学上，倒刺的学名叫“逆剥”，是一种常见的甲周皮肤问题。顾名思义，就是指甲根部的皮肤，从指尖向指根的方向裂开、剥离，形成翘起的三角形肉刺。

倒刺是怎么产生的？

人的皮肤最外层表面有一层角质层，也就是我们常说的“死皮”。虽然是一层死的细胞，却是构成皮肤天然防御力的第一道屏障。我们都知道皮肤上有皮脂腺，它会分泌油脂，覆盖在角质层表面，以减少角质层水分蒸发，起到保湿作用。只有含有足量水分的角质层，才能跟下方的皮肤细胞紧密贴合。

然而生活中有些情况，如使用肥皂、洗涤剂、碱性物质及擦拭等，都会去除皮脂，使得角质层原有水分过度蒸发，缺水干燥。尤其是北方秋冬季节气候干燥，更会加快皮肤水分蒸发。如果再加上外力逆向摩擦的诱因，如洗衣服、打球、赤手劳动等，必然容易出现皮肤角质层的断裂和剥离，继而产生倒刺。

那为什么倒刺容易出现在指甲根部，而不是手指上的其他部位呢？这跟甲根周围皮肤的特殊性有关。这部分皮肤没有毛囊和汗腺，好处是这里永远不会长痘，坏处是这里的角质层易变得干燥。而且，这里的皮肤相对于手指握持面的皮肤更为纤薄、张力也较大，面对外力摩擦时，角质层更容易断裂。

倒刺和缺乏维生素无关

维生素是人体必需的七种营养素之一，某些维生素的确与皮肤健康有关，但与倒刺的出现没有关系。

维生素B6

维生素B6缺乏时可导致皮脂腺分布较多的地方，如头皮、面部、胸部和身体其他皮肤褶皱部位，出现脂溢性皮炎。但容易长倒刺的甲根部位，并没有皮脂腺分布。

维生素C

维生素C对皮肤起到的作用除了抑制黑色素产生和抗氧化外，还能促进皮肤胶原蛋白合成。胶原蛋白是构成真皮组织的主要成分，缺乏时可导致皮肤出现皱纹，皮肤受伤后也不容易愈合复原。但长倒刺是因为角质层干燥和摩擦断裂，不涉及更深层真皮组织胶原蛋白合成的问题。

维生素A

维生素A能维持上皮组织正常生长与分化，缺乏时会导致皮脂腺及汗腺角化、增生。皮脂不能正常分泌，会使皮肤干燥，毛囊周围角化过度还会发生毛囊丘疹与毛发脱落，即常说的“鸡皮肤”。然而，同样因为甲根部位没有皮脂腺分布，维生素A的缺乏与长倒刺也没有关系。

维生素E

维生素E常跟硅油、甘油等搭配外用。其中，硅油和甘油发挥的是保湿、润肤作用，维生素E无论是口服还是外用，对于皮肤主要是有抗氧化作用，这与维生素C的作用类似，其目的也是美白嫩肤，与皮脂和保湿无关。

洗手后涂抹手霜可改善

由于维生素与皮肤健康或多或少存在关系，有的人觉得皮肤出现了小问题，借机补充点维生素总有好处。

但根据中国营养学会给出的膳食营养素参考摄入量，微量营养素既有推荐摄入量，也有安全上限剂量。如果连发病机理都没弄清楚，就盲目补充维生素，造成维生素错误或过量补充，不仅不能帮助改善症状，反倒可能增加中毒的风险。

总之，常长倒刺的真正原因是甲根皮肤干燥和物理摩擦导致，通过补充维生素来处理倒刺并没有科学道理。建议大家平常避免用清洁剂过度清除皮脂，洗手后或在干燥季节可涂抹护手霜保湿，进行揉搓劳动时最好戴乳胶手套防护。（作者：中日友好医院营养科医师）