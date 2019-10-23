1046.3公斤！袁隆平第三代杂交水稻测产
工作人员在第三代杂交水稻新组合试验示范衡南基地测产现场称重（10月21日摄）。 新华社记者 陈泽国摄
新华社长沙10月22日电（记者 周勉）由“杂交水稻之父”袁隆平团队研发的第三代杂交水稻10月21日至22日首次公开测产。经测产专家组评定，最终亩产为1046.3公斤。
本次测产由湖南省农学会组织中国农业科学院、福建省农业科学院、中国水稻研究所、江西农业大学、湖北省农业科学院、湖南农业大学、湖南师范大学、湖南省农业农村厅、湖南省水稻研究所等单位专家实施。测产田块位于湖南省衡阳市衡南县云集镇清竹村，以福建农业科学院谢华安院士领衔的专家测产组还观摩了位于湖南省湘潭市和长沙市两处试验田的另外两个组合。
21日下午4点，专家测产组对云集镇示范的新组合G3-1S/亲19进行机械化收割测产，并于22日12点左右公布了测产结果。第1丘实收面积468.48平方米，实收毛谷882.8公斤；第2丘实收面积711.52平方米，实收毛谷1363.0公斤。按照标准含水量13.5%折算，分别折合亩产1034.4公斤、1058.3公斤，平均亩产1046.3公斤。
结合另外两处未测产的试验田观摩结果，专家测产组还认为，这次三个组合均表现出株型优良、茎秆粗壮、耐肥抗倒、穗大粒多、籽粒充实饱满、不早衰等特点。
“杂交水稻之父”袁隆平表示，第三代杂交水稻的综合优势，可以推动我国的水稻生产向更加优质、高产、绿色和可持续方向发展。
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