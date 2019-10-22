慢病管理联盟成立暨首款新品发布会在京举行

10月21日，由轻松集团联合众惠财产相互保险社举办的“轻松陪伴 惠享e生 慢病管理联盟成立暨首款新品发布会”在北京举行启动仪式。轻松集团CEO张科、众惠财产相互保险社董事长李静、众惠财产相互保险社总经理孙荣和、丁香园副总裁毛蔚明、中康资讯总裁吴瀚、美年大健康高级副总裁林琳等嘉宾出席此次活动。现场，发布了针对三高及乙肝病毒携带者投保的保险产品——惠享e生 百万医疗。

会上，轻松集团、众惠相互、丁香园、中康资讯、美年大健康5家企业达成战略合作，共同启动了慢病管理联盟成立仪式。据了解，慢病管理联盟将联合北京微爱公益基金会开启针对慢病患者的“贫困慢病患者关爱计划”，在全国范围内向符合条件的1000位慢病患者送出最高价值300万的新品保险——“惠享e生 众惠百万”。轻松保作为该款产品的首发平台，三高、乙肝携带者均可投保，且投保年龄延长为70岁。

轻松集团CEO张科表示，希望通过轻松集团及合作伙伴的不断努力，能够促进我国健康保障事业往更深、更广的领域发展，真正让健康保障走进千家万户，让每个家庭都拥有应对疾病的勇气和力量。

据了解，此次“慢病管理联盟”的成立，目的是通过健康保障平台、保险公司、医疗服务机构、线下药房、健康机构的整合联动传递慢病管理理念和慢病管理专业知识，让慢病患者了解到更专业的信息，提供全生命周期的健康服务。