人民网北京10月22日电 10月19-23日，第十七届国际免疫学大会在北京举行。3位诺贝尔奖得主领衔的多位享有国际声誉的院士及专家应邀出席作大会特邀报告，共同探讨免疫学领域的最新研究进展及发展趋势。

第十七届国际免疫学大会现场

据了解，大会设置了固有免疫和感染、人体免疫学和疫苗、肿瘤免疫学和免疫治疗、免疫学新技术等12个会议主题，3个诺奖报告，6个主旨报告，48个大会特邀报告，198个特邀分会场报告，416个分会报告。来自78个国家的6000余名代表参会，大会收到论文摘要3700余篇，其中1003篇被选为口头报告。会议期间，由中国免疫学会编写的中英文版科普丛书《人类健康与免疫》发布。中国科学技术协会党组书记、常务副主席、书记处第一书记、中国科学院院士怀进鹏，南开大学校长、中国工程院院士曹雪涛，国际免疫学联合会议主席、意大利仁爱大学Alberto Mantovani教授出席开幕式并致辞。

怀进鹏在致辞中表示，免疫学是医学和生物科学中最重要的部分。在过去两个世纪，从疫苗的发现到器官安全移植乃至当前的免疫治疗在临床的广泛应用，免疫学研究产生了很多突破性进展。近年来，免疫学领域飞速发展，涌现了很多热点议题，跨学科研究进展，不论从基础研究还是临床应用都有创新性发现。免疫学研究改变并重新定义了现代医学，并将继续在诊断及攻克人类健康问题上探索新的方法。而作为科学家的团体，中国科学技术协会将和各国际联合会、国家学会一起，在科学发展促进人类福祉这一共识的基础上，继续为科学家们做好服务工作。

据介绍，国际免疫学学术大会（ICI）是国际免疫学会联合会（International Union of Immunological Societies，IUIS）的官方大会，每三年召开一届。本次大会由国际免疫学联合会主办，中国免疫学会承办。