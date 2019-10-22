中国研究型医院学会医工转化与健康产业专业委员会年会暨学术论坛在天津召开

10月18日至19日，中国研究型医院学会医工转化与健康产业融合专业委员会年会暨学术论坛（以下简称“论坛”）在天津滨海新区召开。

天津市委常委、滨海新区区委书记张玉卓，中国科协副主席李洪，天津市卫生健康委书记王建国，中国研究型医院学会名誉会长秦银河，会长何振喜出席会议。张玉卓、李洪、王建国和何振喜分别做重要讲话，对医工转化与健康产业融合专业委员会自2018年7月成立以来，在刘晓程主任委员领导下，整合多方力量、突出政、产、学、研、用融合发展，在医学技术、医疗器械的创新转化方面取得的突破性成果，给予了充分肯定和高度赞扬。

泰达国际心血管病医院院长刘晓程，南方医科大学南海医院院长杜庆锋，清华大学药学院教授王钊，河南省洛阳正骨医院院长李无阴，天津药物临床研究创新中心教授阎昭、上海健康医学院院长黄钢、哈佛大学医学院教授康景轩、天津大学灾难医学研究院教授侯世科、上海市慢性疾病康复研究中心主任郭琪、广州九泰药械技术有限公司总经理李强、天津佳医在线科技有限公司董事长林青、上海木木机器人技术有限公司董事长蒋化冰、沈阳东软医疗系统有限公司副总裁王飞、苏州奥芮济医疗科技有限公司总经理张小农、上海交通大学机械与动力工程学院教授曹其新，以及美国、澳洲、英国等知名医学专家先后在论坛上发表了了精彩演讲。

据了解，本论坛分为三部分：第一部分报告了目前国内外医疗创新成功案例——国产人工心脏研发，国际阿尔茨海默症最新医疗进展，物联网为通讯手段的穿戴技术与糖尿病人的健康管理等；第二部分讲述了5G时代医工结合模式、智能医院、机器人医疗装备临床应用发展前景等；第三部分为医工融合模式下卫生健康人才培养模式探索与发展。

据相关人士介绍，本次论坛是国内具有影响力的权威性高水平的学术活动。医工转化与健康产业融合对建立产业协同的资源融合交流平台，开展医工成果和技术的交互转化进行创新研究与实践，促进大健康产业内部及其他产业间的互补互促，建立新型健康医疗服务模式等多领域、多层面大健康产业实践具有开拓性意义。