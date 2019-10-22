中国研究型医院学会医工转化与健康产业专业委员会年会暨学术论坛在天津召开
10月18日至19日，中国研究型医院学会医工转化与健康产业融合专业委员会年会暨学术论坛（以下简称“论坛”）在天津滨海新区召开。
天津市委常委、滨海新区区委书记张玉卓，中国科协副主席李洪，天津市卫生健康委书记王建国，中国研究型医院学会名誉会长秦银河，会长何振喜出席会议。张玉卓、李洪、王建国和何振喜分别做重要讲话，对医工转化与健康产业融合专业委员会自2018年7月成立以来，在刘晓程主任委员领导下，整合多方力量、突出政、产、学、研、用融合发展，在医学技术、医疗器械的创新转化方面取得的突破性成果，给予了充分肯定和高度赞扬。
泰达国际心血管病医院院长刘晓程，南方医科大学南海医院院长杜庆锋，清华大学药学院教授王钊，河南省洛阳正骨医院院长李无阴，天津药物临床研究创新中心教授阎昭、上海健康医学院院长黄钢、哈佛大学医学院教授康景轩、天津大学灾难医学研究院教授侯世科、上海市慢性疾病康复研究中心主任郭琪、广州九泰药械技术有限公司总经理李强、天津佳医在线科技有限公司董事长林青、上海木木机器人技术有限公司董事长蒋化冰、沈阳东软医疗系统有限公司副总裁王飞、苏州奥芮济医疗科技有限公司总经理张小农、上海交通大学机械与动力工程学院教授曹其新，以及美国、澳洲、英国等知名医学专家先后在论坛上发表了了精彩演讲。
据了解，本论坛分为三部分：第一部分报告了目前国内外医疗创新成功案例——国产人工心脏研发，国际阿尔茨海默症最新医疗进展，物联网为通讯手段的穿戴技术与糖尿病人的健康管理等；第二部分讲述了5G时代医工结合模式、智能医院、机器人医疗装备临床应用发展前景等；第三部分为医工融合模式下卫生健康人才培养模式探索与发展。
据相关人士介绍，本次论坛是国内具有影响力的权威性高水平的学术活动。医工转化与健康产业融合对建立产业协同的资源融合交流平台，开展医工成果和技术的交互转化进行创新研究与实践，促进大健康产业内部及其他产业间的互补互促，建立新型健康医疗服务模式等多领域、多层面大健康产业实践具有开拓性意义。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn