探索一站式解决方案 大健康生活方式体验店知嘛健康在京开业

10月18日，同仁堂健康旗下品牌知嘛健康壹号店在北京开业，正式打响知嘛健康品牌发力的第一枪。

同仁堂健康药业公司党委书记裴鸿亮、副书记吴超，副总经理张宏，副总经理何琼，副总经理武雯，副总经理俞睿璇，首都国医名师施小墨，同仁堂中医大师关弘波参加本次活动。

国医名师施小墨在发言时表示，同仁堂是中华医药的一块金字招牌，此次亮相的知嘛健康壹号店，作为同仁堂在大健康新零售领域的创新举措，相信在不久的将来也会成为另一张“名片”。

伴随政策导向与消费趋势，预计到2021年大健康市场规模超过10万亿元，包括医疗服务、健康管理、保健品、医药与医疗器械四大领域。

据介绍，知嘛健康横跨象、食、养、医四大解决方案，覆盖多元化购物休闲场景。区别于传统，以尖端科技和前沿思维赋能，倡导个性化体验。在提供健康解决方案的同时，形成众多“健康+”业务，例如：健康+文创、健康+社交等。

在活动上，同仁堂健康新业务负责人俞睿璇副总经理等，分别就公司健康新零售商业布局、数字化能力和供应链体系进行了主题演讲，表示集团的品牌优势、研发优势、数字化优势、供应链优势、用户运营优势、渠道整合优势、医师优势，推动了知嘛健康IP的诞生，在探索一站式解决方案的同时，构建大健康生态圈。

据介绍，在首家实体店开业以后，知嘛健康还将在全国布局上万家实体门店，将不同的店面类型布局到全国各大城市的各类商业业态中。知嘛健康将在布局城市中打造城市形象店和城市旗舰店两种品牌地标。同时，根据店铺分布的不同场景，将店面分为商场店、写字楼店和社区店三种店型，并根据不同场景中的主流用户画像，在店内提供相应的服务模块。