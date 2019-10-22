聚焦“心”领域 助力解决心脏疾病难题

据《中国心血管病报告2018》调查研究显示，中国心血管疾病死亡率居首位，高于肿瘤及其他疾病，占居民疾病死亡构成的40%以上，且患病率及死亡率仍处于上升阶段。目前，我国心血管疾病患者约有2.9亿，其中房颤1000万、冠心病1100万、肺源性心脏病500万……心血管疾病作为危害人类健康的“头号杀手”，一直在威胁着人们的生命健康。

新技术可提升诊疗效果 让患者多受益

“直到今天，关于心血管疾病，患者还存在很多错误观念，甚至有近50%的高血压患者不知道自己已经患病。”北京大学人民医院心脏中心主任医师刘健指出，树立正确认识，及早预防治疗，是摆在广大民众面前的第一大事。同时，他还表示：“对于医生来说，越来越先进的诊断技术能帮助我们精准确定病灶位置、判断最合适的治疗方式，这些对于为患者提供最佳治疗方案和手术成功都至关重要。”

而在北京大学人民医院心脏中心主任医师李学斌看来，随着我国心血管疾病患病率不断上升，心律管理和心力衰竭的治疗需求也在不断攀升。“近年来，我国心律失常的射频消融数量及起搏装置植入量均在逐年增加。考虑到高龄患者数量增多及应用场景的日益复杂，对相关产品的要求也越来越高。如何进一步降低手术风险、提高手术成功率、让患者获得更好生活质量，是技术创新的主要方向。”李学斌说。

其实正如专家所言，当前，心血管领域疾病的诊疗迫切需要新技术的帮助。以雅培为代表的一批企业，始终深耕心血管疾病领域，进行新科技研发和新技术创新，为提升医生精准医疗而努力。

“我们秉承对患者的爱心、对产品的匠心以及医者仁心，打造了相应的解决方案。帮助患者解决健康问题，让患者及其家属满意，能够给社会减轻负担，对社会带来效益。”雅培亚太区心脏节律管理业务部门副总裁余金宝表示，针对专家提出的一系列问题，雅培要坚持做好这“三心二意”，打造心脏全生命周期的产品线、推动新产品在中国落地。

同时，余金宝还明确提出，新产品的落地会在一些医院先行先试，累积经验后再进一步普及到全国。“在我们看来，一切是教育先行。在所有的社会形态中，是教育改变了人们的观念，教育改变了人们的认知，教育加快了社会前进的步伐。对于企业，推动大众对于新产品认知也是一样，需要教育先行。技术学习本身是有周期、进程、时间点要求的，公司不会设想让新技术或新产品在中国一夜之间全面普及。在推进普及的过程中，我们希望能够做到对患者和医生负责、达到预期治疗效果、尽量少走弯路。”

培训基层医生 升级患者认知 解心血管难题

“国家制定的心脑血管疾病防治行动的目标，对相关各方都提出了挑战，对医生来说就是要进一步提高诊疗水平。在医疗资源相对集中的今天，如何让二三线城市及偏远地区的更多患者享受到标准化、规范化的治疗，是目前心血管疾病诊疗领域的一大挑战。”北京安贞医院心脏外科主任医师来永强教授表示。

正如来永强所言，由于人口老龄化等多重原因，未来越来越多的人口会面临心脏疾病的挑战。在我国二三线城市中，心血管疾病的诊疗不仅迫切需要新技术的帮助，而且还存在着医生缺乏和患者知晓率低两大问题。

对此，雅培亚太区心血管业务部门副总裁谭敏杰认为，如果能让更多基层医生能够在当地医院处理好70%至80%的普通病变，才算是真正为更多中国患者提供帮助。所以，雅培在中国开展了相应的培训工作。

谭敏杰介绍，公司在上海成立Crossroads“跨越之路·雅培学术中心”，为医生提供心血管介入治疗培训，参加过培训的医生已超7000人。而且随着“医疗资源下沉”的提出，截至目前Crossroads除了在上海办了80多场核心课程之外，还与22家医院合办培训，对各地基层医生进行培训；在北京建设高级技术中心，提供一流的起搏植入和射频消融等心内科技术学习体验和实践机会，至今已培训近万名国内外医生。此外，雅培还于今年与中华医学会心电生理和起搏分会、房颤中心总部组建而成的房颤学院合作，开展一系列标准化房颤射频消融培训课程，助力中青年医生学习房颤治疗。值得一提的是，接受培训的医生有机会在模拟的血管上进行导管导丝、球囊、支架的植入练习，所使用的耗材都是真材实料，让受培医生可以得到最接近真实的体验。

“当然，培训有不同层级的覆盖。对于三甲医院医生，公司会调动全球资源支持其参与到全球大型研究中，推动他们在世界上发声。这些临床研究并不只是和雅培产品相关，也可能是临床医生对于医学的探索，比如改进手术方式等。”谭敏杰还强调,“近年来，我们还一直积极配合政府的工作重点，努力让先进技术覆盖到边远城市。未来也希望有更多机会和行业各界的伙伴携手合作，共同为实现国家心血管疾病防治目标做出贡献。”