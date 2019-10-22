发展养老服务关键是提高职业吸引力

现有养老护理从业人员远不能满足养老服务需求，就养老服务队伍建设而言，从业人员素质不高并且流失严重仍是主要症结。提高养老护理员的职业吸引力，应保障养老服务从业人员用工安全，畅通发展渠道，提升他们的组织归属感与职业认同感。同时，还要加强培训，促进岗位要求与护理人员能力与知识的有效匹配

近日，人力资源和社会保障部与民政部联合颁布实施《养老护理员国家职业技能标准（2019年版）》。新标准相较旧版的一个重要修改，在于“不看学历看能力”。建立合理薪酬体系、构建职业发展体系……一系列措施都指向一个目标，那就是提高养老护理员的职业吸引力。

养老护理员是养老服务的主要提供者、养老服务体系的重要支撑。数据显示，目前我国老年人口近2.5亿，其中失能半失能老人超过4000万人，按照护理人员与老年人1∶3的平均配比，需要养老护理员约1300万人。但是，现有养老护理从业人员只有30万人，远不能满足养老服务需求。

为何会出现这种情况？就养老服务队伍建设而言，从业人员素质不高并且流失严重仍是主要症结。近年来，笔者走访了不少养老院，发现它们都面临一个窘境，那就是养老护理员之困，尤其是年轻护理人员离职率高。有的养老院院长坦言，新招来的员工经过一年半载培养，好不容易能独立工作，人却跳槽了。

招不来、留不住，养老院面临的尴尬，凸显了老年人实际护理需求与实际护理服务水平之间的矛盾。究其原因，养老护理员的日常工作不仅非常辛苦，而且还存在薪酬偏低、缺乏上升通道等问题。即便有人愿意从事这个行业，往往也缺乏工作经验和技能，鲜有专门机构对他们培训。除此之外，不少人甚至直接把养老护理员理解为保姆或佣人，社会上的种种偏见，也让不少人望而却步。

社会养老服务行业劳动供给和实际需求的巨大“壕沟”，提醒我们尤其要重视人员供给方面的政策。很多较早进入老龄化社会的发达国家已经提供了这方面的经验。如日本很早就对参与老年护理实践的护理人员实行分层培养和使用，按学历水平由低到高依次为介护士、准护士、护士、老年专业护士。随着经济社会发展，我国养老服务需求正呈现高层次、专业化、多元化发展态势，老年护理人才培养理应顺应行业发展和市场用人需求，建立以胜任力为导向的多层次养老护理人才培养体系，以改善养老护理人才的等级结构。

此次两部门对养老护理员技能标准的重新定义恰逢其时。在提升养老护理员职业吸引力上，新标准不仅对养老护理员的内涵重新界定，新增了居家、社区养老服务技能要求，提高高等级养老护理员的管理能力，还提出逐步构建鼓励养老护理员从业的政策措施，如指导各地建立养老护理员入职补贴和岗位津贴制度，建立职业技能等级与养老护理员薪酬待遇挂钩机制等，这些举措对增强养老护理员的职业吸引力大有裨益。

政策固然好，关键还在于落实。提高养老护理员的职业吸引力，首先还是要不断树立养老服务从业人员的正面形象，有效引导大学生、农民工与下岗职工等潜在就业人群。应该看到，养老服务业的工作场所属于压力型环境，因此对这一就业群体应提供充分的人文关怀，保障养老服务从业人员用工安全，畅通发展渠道，提升他们的组织归属感与职业认同感；从培训内容看，有关部门应根据护理服务需求的不断变化，设计社会培训与在职培训的跟进计划，促进岗位要求与护理人员能力、知识的有效匹配；从薪酬待遇来讲，在现阶段我国养老护理人员供给中临时工所占比例仍较大，签订的非正式劳动合同无法充分保障其社会福利与薪酬水平。因此，养老机构在规范用工的同时，要考虑为其设计适合自身职业发展的路径，可考虑通过“医养结合”的服务内容，促进医、养、护人员的相互转换，从而提高养老护理服务人员的社会地位。