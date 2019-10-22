宝宝发育迟缓六个月不会抬头

在德州市中医院康复科儿童保健门诊做了两个月的康复训练,宝宝会自己抬头了,而且也会发出各种声音了。”10月18日,茜茜的妈妈欣喜地对记者说。

两个月前,6个月大的茜茜不但不会笑出声音而且平时也很少发声甚至抬不起头来。妈妈赶紧带她来到德州市中医院康复科儿童保健门诊就诊,主治医师张佩经过全面检查和评估,确诊为发育迟缓。为了帮助茜茜恢复正常,她为其制定了完备的康复计划,两个月来,茜茜妈妈天天带孩子来康复,一天也没有落下,终于有了治疗效果。

“我们医院康复医学科创立于2012年,是德州最早的综合性康复医疗机构,分为成人康复部、儿童康复部和传统康复部,拥有全市较专业、强大的康复医疗团队。儿童康复保健部是全市第一批‘七彩梦行动计划’指定康复机构。设有最权威的儿童发育Gesell诊断检查、语言发育迟缓(S-S)评估及治疗,构音障碍评估与治疗,中医特色适宜技术。”张佩对记者说,儿童保健门诊主要针对儿童发育迟缓、脑瘫、脊柱侧弯、臂丛神经损伤、格林巴利后遗症、多动症、口吃、脑外伤后遗症、脑炎后遗症、面神经炎等疾病进行早期干预与家庭指导。

很多家长忽视了孩子平时的表现,等到孩子两三周岁时再干预治疗,就错过了最佳康复时期。那么,宝宝发育迟缓平时有哪些表现呢?张佩介绍,根据年龄的不同主要有以下表现:3个月:逗引时不发音或不会微笑,不注视人脸、不追视移动的人或物；6个月:发音少、不会笑出声,不会伸手抓物,紧握掌松不开,不能扶坐；8个月:听到声音无应答,不会区分生人熟人,双手间不会传递玩具,不会独坐；12个月:呼唤名字无反应,不会模仿“再见”或“欢迎”动作,不会扶物站立；18个月:不会有意识的叫“爸爸”“妈妈”,不会按要求指人或物,不会独立行走；2岁:不会说物品的名称,不会按吩咐做简单的事情,不会用勺吃饭,不会扶栏杆上楼梯、台阶；2岁半:不会说两到三个字的短语,不会示意大小便；3岁:不会说自己的名字,不会玩“拿棍当马骑”等假象游戏,不会模仿画图,不会双脚跳；4岁:不会说带形容词的句子,不能按要求等待或轮流,不会独立穿衣；5岁:不能简单叙述事情的经过,不知道自己的性别、不会用筷子吃饭等；6岁:不会表达自己的感受或想法,不会画方形,不会奔跑。

“如果孩子符合上述分类表现,一定要尽快带孩子去正规医疗机构检查治疗,保证孩子生长发育正常。”张佩说道。 (王琰)