第六届互联网之光博览会聚焦“互联网+健康”企业

会场入口人证核验闸机实现刷脸“秒入场”；长着一对“大眼睛”的5G巡逻机器人“值守”互联网之光新场馆；一曲《茉莉花》的旋律在一双机械臂的演奏下缓缓飘荡在展会现场；5G远程驾驶、智能零售货柜、透明屏、太空漂移车等等智慧项目争先亮相，让人们体验科技赋能的无限魅力的同时，智慧应用场景也将带你“进入未来”。

第六届世界互联网大会“互联网之光”博览会现场

10月18日，第六届世界互联网大会“互联网之光”博览会在浙江乌镇开幕。本届博览会旨在聚集全球互联网科技成果，集中展示当前前沿、领先的技术产品，600余家互联网企业和创新型企业参加。

第六届世界互联网大会“互联网之光”博览会现场

在乌镇互联网国际会展中心主题展区，上海常笑健康咨询服务有限公司作为“互联网+健康”领域企业首次亮相“互联网之光”博览会。据介绍，上海常笑专注于改善医疗健康行业，致力于健康管理、医学新媒体、医师学术服务、临床诊疗及科研辅助平台搭建，目前拥有三大平台，常笑健康是面向大众消费者的综合服务平台；常笑医学整合后端行业资源的支撑平台；常笑生活则是筛选全球健康消费品的新零售平台。未来将继续坚持以用户和专业为中心，在互联网+的时代里，基于老百姓的看病习惯与中国医疗的现状，走更有深度的互联网医疗之路。

第六届世界互联网大会“互联网之光”博览会现场

据了解，本届“互联网之光”博览会设置了发展理念区、综合展区、新产品新技术发布区、产业合作项目洽谈区、数字经济人才对接区，以及人工智能、云计算、大数据、网络安全、工业互联网、电子商务、未来社区与智慧医疗、数字文化传媒、智慧社会、5G等主题展区