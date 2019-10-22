除了锻炼，路跑还能收获啥
秋高气爽，跑者们又迎来了一年中最好的跑步季节。这个周末，据不完全统计，全国有几十场大大小小的跑步比赛鸣枪起跑。为什么大家对看上去枯燥的跑步如此喜爱？因为这项运动的意义和内涵已经悄然发生变化。
对于有些人来说，不远千里跑到另外一座城市去参加跑步比赛，可能就像是一次充满未知的旅途——你不知道会在路跑途中遇到怎样的美景，不知道会感受到这座城市怎样的气质和氛围。对于另外一部分人来说，参加跑步比赛的最大意义并不在于跑步本身，而在于与跑友们来一场相聚——跟跑友在跑步途中互相加油打气，跑完步在终点线合影留念再顺便去聚餐庆祝。还有一些人，把路跑当作是一次次结交新朋友、增长见识的机会——跑步社交软件的推广应用，“星座跑”“彩色跑”“夜光跑”等各类新型趣味路跑的出现让跑步不再是一个人的征程，而是变得更有趣，能够让跑步者在其中体会到更强的参与感。
虽说路跑不再单单是跑步这么简单，跑者们爱上路跑项目的原因也变得五花八门，但不可否认的是，我们可以真切地感受到随着路跑等运动项目的发展推广，运动已然成为一种风尚。越来越多人养成运动锻炼的好习惯，越来越多城市参与到体育赛事的组织举办中来，无论是对于提升我国国民体质健康来说，还是对于激发城市发展新动能来讲，都能助益不少。 （许晓芳）
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