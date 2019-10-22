探亲假应变革而非取消

近日，有专家建议，上世纪80年代出台的探亲假制度已无普遍存在必要，亟须改造，此消息引发公众热议。

探亲假，最初目的是为了适当解决职工同亲属长期远居两地的探亲问题。1981年3月，国务院发布规定，进一步完善探亲假制度，规定了国家机关、人民团体和全民所有制企业、事业单位的职工探亲假标准。

从探亲假的实施现状来看，休探亲假的人确实越来越少。一是因为上世纪50~80年代，探亲假几乎覆盖了所有人群，而现在，能享受探亲假的单位和人员所占比例已不高，许多人根本就没听说过探亲假。二是因为探亲假出台的年代，交通不发达、通信不便，人们的休闲时间相对较少，如果没有探亲假，家人之间很难见面。而现在交通发达、手机上网也很方便，再加上公休假期越来越多，特定的探亲假变得没那么必要。从这个角度上看，专家建议取消探亲假制度，似有合理之处。

但是，中国已进入老龄化社会，“常回家看看”探望老人的需求其实较之以前并未减少，保留探亲假也很有必要。但是，如果还是只有少数人享有，显然离公众期待还有很大距离。这也成了探亲假是否应该取消引起讨论关注的焦点所在。

探亲假不应该取消，而是应该在休假时间和覆盖人群上进行调整和变革，使其更符合现阶段的社会现状，比如，休一次不需要二三十天那么长，而是鼓励在节假日多放几天。再比如，老人生病时可以有照料假等。让更多劳动者能够享有这一权利，也让探亲假真正成为“老有所养、老有所乐”的重要支撑。 （西早）