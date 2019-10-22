儿童保健品市场乱象如何治？

近年来，为了给孩子在身高、智力、健康等方面提供助力，不少家长将各种儿童保健品送进孩子口中。然而，一些不法企业、商家也正是抓住了家长的急切心理，以非法添加、虚假宣传、非法传销等各种手法骗取消费者的钱财，致使儿童保健品市场出现各种乱象。

大多数家长“乱投医”，或许未必是因为孩子“病急”，也未必是因为他们真的相信这些保健品能迅速给孩子的身体健康带来质的飞跃。相反，他们中有很多人是抱着一种“宁可信其有，不可信其无”的心态来看待保健品的，总觉得反正这些保健品听起来对身体健康百益而无一害，孩子多补补各类维生素、微量元素，总是好事，不会有什么坏处。殊不知，一般情况下，正常发育、合理进食的孩子并不需要摄入保健品，甚至有很多保健品的保健功能并不适宜少年儿童，服用不当甚至会对孩子造成不同程度的伤害。

常言道，过犹不及，但似乎爱子心切的家长很难看清现实。过量补锌，可能会导致激素紊乱，生长加速；过量补钙，可能会影响铁锌吸收，增加肾脏排泄负担。就算保健品本身含有的营养元素对孩子的健康发育无害，但摄入量超标了，也可能会变成他们“不可承受之重”。

所以说，解决儿童保健品市场乱象，一方面要加强对保健品生产、销售和宣传环节的规范监管，另一方面还得扭转家长对于保健品的定位认知。这也就意味着，规范儿童保健品市场，不仅需要有关部门和业界的参与推动，更需要鼓励相关社会力量参与对儿童保健品市场的科普。相信如果监管进一步到位，相关知识也得到更好普及，儿童保健品市场就能从生产端到消费端得到更严格的把关，相应的，市场乱象也就能够得到更好的治理。 （徐南溪）