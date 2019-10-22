看视频护眼？ 灌肤排毒素? 假的！

每天按时看几次视频，就能护眼；一次灌肤等于十次补水、七次排毒。最近，这两种养生美容法风靡网络，不少网友对其效果深信不疑。记者采访专家了解到，其实这些方法均不靠谱。

为啥每隔一段时间，网上就会热传新的养生美容法？心理专家认为，这些视频总是直击大家的关注点而出，让人在心动的同时失去判断力。

一次灌肤=10次补水+7次排毒

“一次灌肤=10次补水+7次排毒+5次疏通经络”近日，“灌肤”成了火遍网络的美容方法，许多网络达人、主播亲自示范，生成各种“灌肤教程”。记者通过这些视频看到，灌肤即清洁肌肤后，将乳液或者精华液等护肤品厚厚地涂抹在脸上数分钟后，再用一把小铁勺子将这些护肤品从脸上刮掉。达人们解释称，一次灌肤后，皮肤就能疯狂吸收这些精华成分，随后再排出肌肤深层的毒素。

住在石桥铺老街印象的吴萍萍说，自己今年27岁，从今年中秋节开始灌肤，“没钱去美容院，每两周灌肤一次，效果感觉好像还不错，刮了很多毒素出来。”前日，记者在杨家坪某商场也看到，这里的某护肤品专柜也打着灌肤的旗号提供护理服务，每次价格从48元到68元不等，引得不少女顾客前来消费。

重庆医科大学附属第一医院医疗美容科主任张恒术：肌肤的吸收能力有限，厚涂这么多护肤品，根本达不到进一步护肤的效果，还容易给肌肤造成负担。此外，用坚硬的勺子刮掉护肤品的过程，很可能会损伤肌肤，导致肌肤屏障受损，造成肌肤敏感红肿等情况。

很多人都提到，灌肤后可以排毒，证据是护肤品都变成黑色或者黄色了。实际上，这些所谓的毒素，要么是氧化后的乳液或精华液，要么就是一些废旧的肌肤角质。

护眼视频称可恢复视力

“长时间用眼，看20秒缓解眼部疲劳”“长期坚持对近视、弱视、斜视、轻度散光都有非常好的效果。”“跟着做能治疗近视恢复视力，400度、600度请看不同的视频。”最近，这类护眼小视频在网上非常流行，视频长度只有数十秒，一般都是一张绿色或者迷宫状的动图在反复循环，但其点赞、评论与收藏数常常破万。

记者看到，其中不少评论里，不少网友还称“亲测有效”，还有人说“满满的绿色让眼睛舒服不少”。家住沙滨路的何敬今年32岁，儿子今年8岁，患有弱视。他说，自己带儿子去医院治疗时发现，儿子在医院里也经常看这种动图。因此，为了让儿子快速恢复，他现在每天让儿子看几遍护眼小视频，“不管有没有用，总是没得害嘛。”

重庆爱尔麦格眼科医院视光及小儿眼科主任陈春梅：以这些护眼小视频声称的几个“疗效”来看，就知道其有多不靠谱。比如弱视，视频中确实有一些动图与眼科做的弱视视觉训练有点类似。但医院的训练，会根据患者的个体情况，设置不同的光谱、旋转频率等，而非一概而论；再比如近视，是不可逆的，不可能通过看视频达到治疗效果；还有视疲劳，其最主要的原因还是长时间超负荷用眼，如果再长时间对着手机、电脑的“护眼视频”盯着看，只能进一步加重视疲劳。

因此，患眼疾一定要去专业医院就医。如想缓解视疲劳，则不要长时间、近距离用眼，更要避免长时间盯电脑手机，应留出适当的时间让眼睛休息，多眺望远处，多看一些绿色植物和风景等。

这类视频为啥总能走红

为啥这类不靠谱的养生美容视频总能火遍网络？英国心理学会认证心理咨询学家陈志林认为，这类视频往往有3大特征，夸张的宣传、详细的教程、达人的推荐。

陈志林说，这些视频总是针对大家普遍关注的问题应运而生，称只需要几秒钟或是非常轻松的方法就能解决问题和痛点，这样就很容易让人动心，从而失去判断能力。市民和网友们想要预防被不靠谱视频“洗脑”，可以请教值得信赖的专业人士，或是搜索正规的媒体报道来辨别真假。